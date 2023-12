Várias escolas em risco de ficar sem directores em 2025

No final do próximo ano lectivo mais de 200 directores de escola atingem o limite de mandatos e não há muitos interessados em substituí-los.

No final do próximo ano lectivo, mais de 200 directores de escola vão abandonar o cargo, por atingir o limite de mandatos, o que representa cerca de um quarto do total destes dirigentes. Os representantes das duas associações de directores temem que a substituição seja difícil e apelam à mudança de regras.

A notícia faz a manchete do Jornal de Notícias desta segunda-feira, com Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Directores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) e Manuel Pereira, que lidera a Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE), a dizerem temer que seja difícil substituir estes dirigentes. Situação com que o país já lida, garante, e que tem levado a que alguns concursos fiquem desertos, sendo necessário nomear comissões administrativas provisórias, em alternativa. Só na região Norte, diz Manuel Pereira ao diário, são 18.

E não é só o facto de haver poucos profissionais a optar pelo ensino (o que tem tornado difícil preencher todas as vagas para professores, sobretudo em algumas zonas do país, como a Área Metropolitana de Lisboa), a levantar problemas, são também as regras associadas àquela função que a tornam pouco atractiva, revelam.

Filinto Lima diz que há “cada vez menos candidatos a directores”, o que associa às inúmeras competências que estes assumem, assim como a uma remuneração pouco atractiva e a um modelo de avaliação que diz ser “excessivamente injusto”.

Em causa está o facto de também os directores estarem sujeitos às quotas, no momento de avaliação, o que quer dizer que apenas 25% deles podem ter Muito Bom ou Excelente. Além disso, o peso dos resultados obtidos pelo agrupamento, numa avaliação que é feita externamente, pesa 40% na avaliação, o que pode ser um factor penalizador, independentemente do trabalho realizado.

Também a remuneração acrescida não é suficiente para cativar candidatos para a direcção das escolas. O suplemento associado à função é pago em relação directa com o número de alunos de cada agrupamento, variando entre os 300 euros, em agrupamentos com menos de 300 alunos, e os 750 euros, quando o número de estudantes é superior a 1800.

Dois directores ouvidos pelo JN garantem serem prejudicados na progressão da carreira por serem directores (as quotas impediram-nos de avançar mais rapidamente para o escalão em que deveriam estar) e os dirigentes da ANDAEP e da ANDE dizem que o suplemento salarial acaba por se diluir no IRS e que há directores que ganham menos do que professores sem esse tipo de responsabilidades.

Questionado pelo JN, o gabinete do ministro da Educação, João Costa, frisou que “o acelerador das carreiras também abrangerá os directores”, e garantiu que o ministério “nas reuniões regulares que tem mantido com os directores, manifestou a intenção de propor alterações ao regime de avaliação após a conclusão das restantes matérias negociais com os sindicatos”.

Contudo, com o Governo actualmente a cumprir apenas gestão corrente, qualquer alteração significativa deverá ficar já para o executivo que sair das eleições legislativas agendadas para 10 de Março.

O mandato de um director de escola dura quatro anos e só podem ser cumpridos quatro mandatos consecutivos, num prazo total de 16 anos.