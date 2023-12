Sismo de magnitude 4 sentido em Vendas Novas

Um sismo de 4,0 na escala de Richter foi sentido em várias localidades do Centro e Sul de Portugal, como Almeirim, Évora e, com menos intensidade, em Ponte de Sor.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) revela, em comunicado, que pelas 21h desta segunda-feira, 25 de Dezembro, as estações da rede sísmica do continente registaram "um sismo cujo epicentro se localizou a cerca de 14 quilómetros a nordeste de Vendas Novas".

Refere ainda o IPMA que este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais. Foi sentido com intensidade máxima nos concelhos de Évora e Almeirim (Santarém).

O IPMA sublinha que a localização do epicentro de um sismo é um processo complexo que depende do conjunto de dados, de algoritmos e de modelos de propagação das ondas sísmicas, fazendo com que agências diferentes podem produzir resultados ligeiramente diferentes.

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excepcional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).