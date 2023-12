Discurso de Natal de Zelensky: “A Ucrânia reza pelo fim da guerra e pela vitória”

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou no domingo, na sua mensagem de Natal, que o “mal será derrotado” e que a população do seu país “reza pelo fim da guerra e pela vitória” sobre o invasor russo.

“Que todos os pais, maridos, irmãos e avós regressem a casa. Que as mães, as mulheres e as irmãs regressem vitoriosas”, disse Zelensky na mensagem publicada pela Presidência da Ucrânia.

O líder ucraniano dirigiu ainda palavras “para aqueles que se reúnem na véspera de Natal nas trincheiras com armas nas mãos, enfrentando o inimigo”.

“São os anjos da guarda da Ucrânia, que provam todos os dias que o bem e a luz prevalecerão", sublinhou.

“Em tempos difíceis, ao mesmo tempo que defendemos a nossa terra e as nossas almas, estamos a avançar no caminho da liberdade”, disse Zelensky, afirmando que este “é um caminho para alcançar a independência global, incluindo a independência espiritual”. “A liberdade da nossa fé da ideologia da escravatura, de um culto que não tem nada de humano nem de sagrado”, defendeu o Presidente ucraniano.

A este respeito, afirmou que este “culto” será derrotado pelo “poder da fé, o poder da verdade, o poder da lei, o poder da justiça e o poder da Ucrânia”. “A luz é reforçada e, passo a passo, dia após dia, a escuridão está a recuar", acrescentou.

“Pelo segundo ano consecutivo, aprendemos uma nova forma de festejar o Natal, uma outra dimensão. Este é um Natal em tempo de guerra em grande escala”, disse Zelensky, para quem “agora é mais importante quem está à mesa do que os pratos que estão na mesa”.

“Hoje, não se trata tanto de decorar as nossas casas, mas de as proteger, expulsando o inimigo das nossas casas”, afirmou o Presidente ucraniano, antes de acrescentar que o desejo das crianças “não é que o pai chegue do trabalho, mas sim que regresse a casa”.

Zelensky sublinhou ainda que “no final, as trevas vão perder”. “O mal será derrotado. Este é o nosso objectivo e o nosso sonho comum de hoje, por isso esta é a oração comum de hoje. Pela nossa liberdade. Pela nossa vitória. Pela nossa Ucrânia. Pelo dia em que nos possamos reunir em casa num ano pacífico e num Natal pacífico", concluiu.

Ataques nocturnos

A mensagem de Zelensky coincidiu com mais uma série de ataques russos durante a noite da véspera de Natal e a madrugada desta segunda-feira. As forças de defesa ucranianas informaram ter abatido 28 dos 31 drones de ataque Shahed de fabrico iraniano e dois mísseis lançados pela Rússia, além de dois caças.

“Na noite de 25 de Dezembro, o inimigo atacou com 31 veículos aéreos não tripulados do tipo Shahed a partir das zonas de Chauda, ​​​​Balaklava (Crimeia), e com dois mísseis”, disse a Força Aérea Ucraniana em comunicado na rede social Telegram.

De acordo com a Força Aérea ucraniana, “como resultado do combate aéreo, as forças e meios da Força Aérea e das Forças de Defesa da Ucrânia abateram 28 veículos aéreos não tripulados de ataque Shahed-136/131 nas regiões de Odessa, Kherson, Mikolaiv, Donetsk, Kirovograd e Khmelnitsky”.

“Durante o ataque aéreo, o inimigo também utilizou um míssil guiado Kh-59 em direcção a Zaporijjia e um míssil antirradar Kh-31P a partir do mar Negro. Ambos foram destruídos”, acrescentou. A Força Aérea da Ucrânia revelou ainda que “também destruíram duas aeronaves inimigas, um Su-34, na região de Donetsk e um Su-30SM, sobre o mar Negro”.

Entretanto, as Forças de Defesa do Sul afirmaram num comunicado, também divulgado no Telegram, que o ataque de drones durou mais de seis horas e meia” e que os restos dos drones abatidos causaram danos às instalações técnicas da infra-estrutura portuária de Odessa e, no distrito de Rozdilnianski, a um edifício administrativo e a um armazém inactivos, onde o incêndio foi rapidamente extinto.