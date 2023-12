Terça na TV: um novo thriller coreano, o Fim e a ciência da longevidade

©2022 TVING Co., Ltd

CINEMA

Triplo A

RTP2, 23h24

Jacinto Lucas Pires filmou em Arcos de Valdevez este “documentário de ficção com um documentário de não-ficção dentro”, protagonizado por Ivo Alexandre e Anabela Faustino. O Triplo A do título é o Artista António André, autor de uma obra muito peculiar, em torno da qual o real e o ficcional se cruzam para questionar o objectivo da arte.

SÉRIES

Father Brown

Fox Crime, 22h

Começa a décima temporada da produção baseada nas histórias de GK Chesterton. Mark Williams (o Artur Weasley de Harry Potter) encarna um padre ocupado a resolver crimes na Inglaterra rural dos anos 1950, com dotes dedutivos capazes de envergonhar a Scotland Yard. Nesta ronda, já não conta com Mrs McCarthy, a secretária de confiança – a actriz Sorcha Cusack deixou o elenco.

Bargain

TVCine Edition, 22h10

Estreia-se o thriller sul-coreano que o The Guardian descreveu como “viciante” e “mais inteligente e complexo do que Squid Game” e a que o Canneseries atribuiu o prémio de melhor argumento. Envolve uma catástrofe, a luta pela sobrevivência (e respectivo lado negro da força humana a vir à tona) e uma crítica ao capitalismo desenfreado. Tudo no ambiente claustrofóbico de um hotel onde um grupo de pessoas fica isolado. Os seis episódios são debitados semanalmente.

Km 224

RTP1, 22h18

O filme homónimo de António-Pedro Vasconcelos, que o co-escreveu com Filipa Martins, estreia-se em formato de minissérie. Ao longo de três episódios (para ver diariamente), é narrada a história de uma família em conflito por causa do divórcio litigioso dos pais, agravado pela mudança iminente da mãe para outro país por causa de uma oportunidade irrecusável para a sua carreira. José Fidalgo, Ana Varela, Gonçalo Menino, Sebastião Matias, Joana Africano, Lia Gama, Pedro Hossi, Ana Cristina de Oliveira, Susana Arrais, Rui Morisson e André Gomes assumem as personagens.

Fim

Globo, 23h35

Dez anos depois da publicação de Fim, de Fernanda Torres, chega à Globo a adaptação televisiva da história de um grupo de amigos cariocas, contada ao longo de quatro décadas (entre 1968 e 2012). A autora do livro e criadora da série afinou o enredo no sentido da paridade, colocando as personagens femininas no mesmo patamar de destaque dos protagonistas originais. Fábio Assunção, Marjorie Estiano, Emílio Dantas, Débora Falabella, Thelmo Fernandes, Bruno Mazzeo, David Junior, Heloísa Jorge e Laila Garin compõem o elenco.

DOCUMENTÁRIOS

100 ou Mais

RTP1, 23h10

Como viver mais e melhor? Esta série documental, da autoria de Arminda de Sousa Deusdado, investiga os segredos da longevidade, com base nos avanços da ciência portuguesa, embora estenda o alcance a exemplos de outros países. Estreia-se hoje com um episódio dedicado ao corpo, explorando o envelhecimento e os factores físicos que o podem influenciar. Amanhã, foca-se na mente e nos desafios do declínio cognitivo e intelectual. No terceiro e último episódio, guardado para sexta-feira, é altura de Viver mais graças à medicina regenerativa e a terapias genéticas.

MÚSICA

Os Quatro e Meia - Altice Arena 2023

RTP1, 23h54

No Verão do ano passado, Os Quatro e Meia deram no Estádio Municipal da sua Coimbra natal um grande concerto que descreveram, na altura, como um “desafio colossal” (e que resultou num disco ao vivo, recentemente chegado aos escaparates). Logo ali, anunciaram outra aposta gigante: a actuação na Altice Arena, em Lisboa. É a gravação deste espectáculo, que aconteceu no passado dia 4 de Novembro na maior sala da capital, que a RTP transmite hoje.

CONCURSO

Joker

RTP1, 21h09

O teste de cultura geral é aplicado a caras conhecidas, numa edição especial e solidária que fica no ar entre hoje e sexta, e no dia 2 de Janeiro. Os primeiros convidados são os chefs Noélia Jerónimo e Pedro Pena Bastos. Amanhã, é a vez de Herman José e Joana Pais de Brito. Os actores Rui Melo e Madalena Almeida concorrem na quinta-feira. Cândido Costa e Nuno Markl comparecem na sexta. Na última sessão, cabe a Gilmário Vemba e Miro, seu irmão, responder acertadamente às perguntas de Vasco Palmeirim.

INFANTIL

Kiya & Os Heróis de Kimoja

Disney Junior, 11h20

Novos episódios da série animada protagonizada por uma menina sul-africana com capacidades de ninja, destreza de bailarina, uma jóia mágica e amigos com poderes fantásticos, sempre prontos a salvar a cidade.