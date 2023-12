O Natal não é como nos filmes

Com menos 15 anos do que eu, tem filhos com quase a mesma idade dos meus. Foi mãe adolescente, casou com o namorado adolescente, disse adeus à secundária de ensino artístico e a uma possível carreira na publicidade — os professores auguravam-lhe um bom futuro, tanto académico como profissional. Há duas décadas que é minha manicure e gosta do que faz.

Pergunta-me como vai ser o meu Natal. Conto-lhe que chegámos a ser 22 à mesa, entre avós, tios-avós, tios e primos. Depois, uma prima casou, um avô morreu, uma tia adoeceu... A pouco e pouco, a mesa foi ficando mais pequena e esta noite seremos 12. Ainda estou a responder-lhe e o texto de José Luís Peixoto, "Na hora de pormos a mesa, éramos cinco", começa a bailar-me na cabeça, provocando-me uma certa tristeza pelos que já não se sentam à mesa da Consoada; e saudades dos miúdos pequenos — das peças e cantorias que preparava com eles e os primos, para apresentarem à família, antes da Missa do Galo.

Mas a T. interrompe-me os pensamentos para elogiar esse Natal que, para ela, é idílico e inicia um monólogo: "Gostava que o meu fosse assim! Eu gostava de ser rica para ter uma casa grande, convidar toda a família, os meus primos e assim, mas eu sou filha única e os meus primos estão lá fora. Por isso, somos só nós os dois, os meus filhos e a minha mãe. Gostava de ter um Natal assim como nos filmes: a sala grande, bem decorada, muitas velas, uma árvore enorme, muitas luzes, toda a gente vestida para a ocasião e sentada à mesa. Mas o meu Natal nunca é como eu quero. Aparece sempre mais alguém. Um ano, a minha mãe convidou uma vizinha. 'Os filhos não a vêm buscar e vai passar sozinha', disse. Agora, passa o Natal connosco. O meu marido também traz um ou dois amigos, não são os mesmos, são imigrantes, que estão cá sem ninguém, a família está longe... Nunca é como eu quero, é sempre uma surpresa, mas é sempre bom!"

Fico feliz por ela e digo-lhe: "A T. não é rica, é muito rica!" Ela faz uma cara de quem não acredita e eu digo-lhe que o Natal é o que ela faz, abrir a porta aos outros, é generosidade, é partilha, é solidariedade. Ela anui e sorri, com orgulho. Na despedida do "boas festas e até para o ano", abraçamo-nos e repito-lhe que o seu Natal é maravilhoso e que não precisamos de ser ricos para termos festas felizes. "O Natal não é como nos filmes", digo-lhe.

A psicóloga Ana Rita Almeida reflecte sobre o Natal que nos é vendido como uma época ideal e a pressão que isso nos causa para que tudo seja perfeito. Refere que, nesta altura, os consultórios de psicologia "são invadidos por este tema, com o sofrimento tremendo de quem não só tem de sarar as feridas provocadas por um contexto familiar débil, agressivo, negligente e/ou abusivo, como lidar com a culpa e insuficiência perante a sociedade que exige que um filho de um pai agressor se sinta em falta por não passar esta quadra junto dele, por exemplo".

Também as psicólogas Luana Cunha Ferreira, Sofia Andrade e Joana Gentil Martins confirmam à jornalista Inês Duarte de Freitas que "o Natal não é perfeito" e que os consultórios se enchem antes e depois, no início do ano, altura das novas resoluções. "As pessoas são confrontadas com relações que não estão a funcionar e com a energia do novo ano querem resolvê-lo", testemunha Luana Cunha Ferreira.

As especialistas dão algumas dicas sobre como viver esta época com famílias desavindas, com os comentários que temos de ouvir, as perguntas incómodas, as opiniões discordantes, etc.. Ana Rita Almeida aconselha: "Aproveite a família que tem, digna desse nome, com qualidades e fragilidades, com a necessidade de alguém engolir um sapo ou outro em prol de um bem-estar maior, mas, não mais do que isso."

A cronista Liliana Carona propõe um Natal sem telemóveis: "Tentem viver a essência do Natal por uns instantes, por umas horas, por um dia, mesmo que o telemóvel se intrometa com as redes sociais e as mensagens em catadupa, desejando feliz Natal, em palavras ocas de sentido. Não respondam a mensagens que não iniciem com o vosso nome."

Se na sua Consoada o rei é o bacalhau, o convite é para inovar, por isso, propomos cinco receitas criadas por cinco cozinheiros profissionais e premiados. Atenção, há umas mais difíceis e que pedem ingredientes e utensílios que nem sempre temos em casa.

Um parênteses: Se hoje ainda prevê meter-se num centro comercial à pinha para compras de última hora, ouça o podcast Birras de Mãe, volte para casa e não tenha vergonha de reciclar o que já lhe ofereceram.

Estes são dias que tendemos a comer em demasia e coisas que nos fazem mal — à excepção do bacalhau e das couves, os fritos, as sobremesas, os chocolatinhos, as bolachinhas, tudo acena ao colesterol e diabetes. E depois, continuamos porque sobraram sonhos, fatias douradas... Por isso, o nutricionista Pedro Carvalho lembra: "Você não é um caixote do lixo".

Também temos conselhos para melhorar a sua saúde sem fazer dieta, mas leia-os lá para dia 2 de Janeiro! Por ora, abrace este Natal e tudo o que esta época significa de paz e bem. Abra as portas do seu coração ao bom, respire fundo para lidar com o menos bom, coma e beba com moderação.

Festas felizes!