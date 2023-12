Serviço de urgência do Hospital de Amarante assegurado na noite de Natal

Registou-se “uma tendência de progressiva resolução de constrangimentos no serviço de urgência do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa ao longo das últimas semanas”, diz a direcção executiva do SNS.

A direcção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS), liderada por Fernando Araújo, diz que "se encontra assegurada a noite de Natal no serviço de urgência do Hospital de S. Gonçalo de Amarante".

Em comunicado enviado às redacções neste sábado à noite, a direcção executiva diz que, "ao longo das últimas semanas, a indisponibilidade manifestada por um número relevante de médicos para a realização de trabalho extraordinário colocou desafios sem precedentes aos serviços de urgência do SNS", e que "o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa não foi alheio a essa conjuntura nacional, tendo-se verificado múltiplos constrangimentos ao normal funcionamento das diferentes especialidades".

Ainda assim, prossegue, registou-se "uma tendência de progressiva resolução de constrangimentos no serviço de urgência do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa ao longo das últimas semanas", o que "apenas foi possível graças ao esforço colaborativo e forte compromisso dos profissionais de saúde".

Nesse sentido, "ao contrário do que tinha sido divulgado na comunicação social", de acordo com o comunicado, está "assegurada a noite de Natal no serviço de urgência do Hospital de S. Gonçalo de Amarante". "A disponibilidade e dedicação dos profissionais permitiu manter em pleno funcionamento este ponto da rede do SNS, com proximidade, qualidade e segurança no atendimento dos utentes."

Na sexta-feira, o Ministério da Saúde tinha já garantido que cerca de 190 centros de saúde estarão abertos na véspera e no dia de Natal em horário complementar, para dar resposta a situações não emergentes e diminuir a pressão nas urgências hospitalares. A lista de centros de saúde abertos pode ser consultada aqui.