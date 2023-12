A UE já funciona com artimanhas

A reunião do Conselho Europeu começou com 26 contra um e com a eventualidade de ser encontrada uma qualquer “artimanha” que permitisse dizer que os chefes de Estado e de governo da União Europeia (UE) concordam em abrir as negociações para a adesão à UE da Ucrânia e da Moldova.

O momento de “magia” de Charles Michel foi perguntar aos chefes que se encontravam numa sala se se opunham a essa deliberação. Todavia, só quando o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, saiu da sala, sem delegar o voto em ninguém, só nessa ocasião é que a questão foi colocada. Como só estavam os 26 e não os 27, ninguém votou contra, como seria de esperar por uns e de desejar por outro.

E irão começar as “ditas” negociações para rapidamente encaixar, e de qualquer jeito, a Ucrânia na União Europeia.

Ao que chegou a UE, que já funciona com manigâncias deste calibre. A partir deste célebre dia de Dezembro de 2023, ficou aberta a porta a mais e mais esquemas, que os 27 possam utilizar para tentar “ganhar” qualquer coisa, aproveitando a distracção de outros ou até idas à casa de banho.

É assim que a União Europeia se quer unida?

Augusto Küttner, Porto

Natal 2023

Que nome dar a estes dias em que tanto sangue inocente se perdeu de crianças em constantes agonias em nome de deuses envoltos de breu?

Que nome dar à barbárie entre povos irmãos, que rezam ao mesmo Deus e gargantas rasgadas semeiam os chãos?

Que dias são estes em que o ódio campeia em toda a parte — com todas as vestes e as redes sociais incendeia?

Que idade média é esta cheia de tecnologia e saber, onde o Homem se torna primitivo com coração de pedra e sadismo no prazer?

Chamem-lhe o que quiserem. Mas nesta vitória do mal, nesta agonia do ser humano não podem chamar-lhe Natal!

José Carlos Palha, Vila Nova de Gaia

Annus horribilis

Assim, podemos dizer que o ano que está prestes a terminar não foi nada bom para milhões de habitantes.

Nós, por cá, ainda temos tido, graças à providência superior, alguma sorte, apesar de nem tudo termos feito para que tudo tenha corrido bem, a contento de todos.

A nível mundial, continuamos com a criminosa invasão da Ucrânia, por parte do ditador do Kremlin.

Na zona onde Jesus nasceu, Ele não pode renascer, para desgraça de milhares de inocentes vítimas, que morrem e morrerão sem saber porquê.

Cá, na nossa casa, diz a comunicação social que temos mais de dez mil pessoas a viver como sem-abrigo, o que se nos afigura ainda serem mais tais desventurados.

A Presidência da República, com mais de quatro centenas de conselheiros, ainda não encontrou solução plausível para, junto do poder legislativo, acabar com tão inumana situação.

É que dizer é fácil, mas fazer, para solucionar o mal, é muitíssimo difícil.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Cuidado com a EA

A Inteligência Artificial (IA) veio para ficar. Tema da actualidade, toda a gente fala dela mesmo sem saber muito bem o que é. Entre os "especialistas" e os "leigos" há quem ache que a IA não apresenta(rá) perigo para a humanidade e há os que receiam que as "máquinas" um dia venham a superar o homem em saber e fazer e, quando dermos por isso, dominar-nos-ão. Eu, por mim, não receio a primeira hipótese, receio sim que os humanos, usando as ferramentas, meios, técnicas e possibilidades da IA, queiram dominar outros humanos. Há já quem o tente, já há quem o faça sem darmos por isso.

Mas se ‘todo o mundo’ fala da IA, nunca vi ninguém referir a EA, a Estupidez Artificial, que também existe e anda por aí quase em compita com a sua congénere natural. Refiro-me por exemplo àqueles casos em que o entrevistador pergunta alhos ao político, ao dirigente desportivo, ou à figura pública do momento e este responde bugalhos. Pergunta: diga-me dr. Fulano, como analisa os resultados do último inquérito que dão uma descida de 20 pontos ao seu partido? Resposta: o meu partido está na frente da luta pela democracia e pelos direitos humanos e nunca deixará de estar.

Este é um exemplo clássico e claro da tal EA. O dr. Fulano pode não ser estúpido, mas acha que nós somos e, por isso, artificializa-se assim.

Jorge Mónica, Parede