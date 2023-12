Quantos vinhos para a consoada?

Poucos se lembrarão já dos espumantes artesanais que por todo o Minho se bebiam com a ceia de Natal. Não eram os melhores, mas acompanhavam de forma prática e eficaz aquele que Ramalho Ortigão caracterizou como "o mais solene banquete da família minhota".

Naqueles tempos de pobreza generalizada, em que não se sonhava sequer com garrafeiras ou vinhos de outras regiões, o orgulho de cada família era ter um vinho próprio. Todos procuravam ter o seu vinho para consumir nas datas festivas e ocasiões especiais, fossem as comunhões, casamentos, baptizados, o Natal ou a Páscoa.

Terras de minifúndio e de cada um por si, mesmo com as latadas que enquadravam as casas se fazia um vinho. Em condições mais que precárias, num qualquer anexo, muitas vezes até num recanto da cozinha. E mesmo quem não as tinha, lá procurava comprar uma meia dúzia de garrafões para tratar de fazer o seu vinho.

Na fartura actual, nem se poderia verdadeiramente falar em vinhos. Depressa "azedavam" ou "oleavam" e dificilmente se aguentavam a partir dos alvores da Primavera. Acidez descontrolada, um grau de álcool que raramente passaria os 7%, sem cuidados de higiene e a mais completa ausência de conhecimento enológico. Era a tradição!

Mas havia um truque. Eram engarrafados pelos inícios de Março, quando apareciam os primeiros dias de sol, num processo de espumantização rudimentar. As garrafas do ano anterior eram cuidadosamente lavadas - normalmente recorrendo a areia para retirar todos os resíduos - e escorridas. Com o vinho era também colocada uma pequena quantidade de açúcar. Meia colher de chá, no máximo, sob pena de a garrafa correr depois forte risco de não aguentar a pressão e estourar.

Em muitos casos, em vez do açúcar eram adicionados um ou dois grãos de cereal, arroz, centeio ou cevada, para, com os dias mais quentes, desencadear uma nova fermentação. Introduzida a rolha, esta era atada ao gargalo com um engenhoso nó de fio norte para que não saltasse depois com a pressão do gás daí resultante. Depois era guardar as garrafas num recanto mais fresco, idealmente nas caves ou adegas, e ir bebendo à medida das necessidades. Ou das celebrações!

Mesmo sem o processo de degorgement ou substituição de rolha, eram vinhos sujeitos a uma segunda fermentação em garrafa e, como tal, espumantizados. E nem só porque assim lhe prolongavam a vida, mas também porque o tornavam num vinho festivo, fresco, agradável, capaz de dar prazer e acompanhar as refeições mais complexas.

E na fartura actual, em que a noite de consoada se pode tornar num verdadeiro quebra-cabeças com a quantidade de vinhos e opções, este pode ser um interessante ensinamento. Num banquete diversificado, em que cabem os enchidos e frituras, a textura, o sal e azeite do bacalhau e, em regra, também a gordura dos assados e uma panóplia sem fim de doçaria, a opção por um único vinho pode ser mesmo uma boa solução.

E nem só por uma questão prática, já que idealmente seriam necessários vários tipos de vinhos, e de copos, para uma correcta harmonização. Com tantos vinhos, com teores de álcool normalmente bem mais elevados, multiplicam-se também os riscos de cansaço e saturação, o que significa menor prazer e satisfação, quando não mesmo indisposição.

Até podia ser por uma questão de disponibilidade, mas, bem vistas as coisas, os minhotos lá sabiam como, com um só vinho, tirar todo o prazer do mais importante e solene banquete da família. E, nesse caso, a opção só pode passar mesmo por um bom espumante.

Além de versátil do ponto de vista gastronómico, o espumante é também uma bebida que não cansa por ser naturalmente fresco e de moderada graduação alcoólica. E acrescenta também sempre algum requinte e sofisticação, que contribuem também para o prazer final.

Outra grande vantagem, esta de carácter mais recente, é que nunca como agora foi tão alargada a oferta de bons espumantes. Muitos de nível de excelência. Por mim, tenho optado pelos Bairrada. Talvez simplesmente porque assim me habituei. Provavelmente pela frescura natural, equilibro e complexidade dos vinhos, mas também por mais de um século de tradição e conhecimento instalados da região.

Mas para além da logística, da comodidade e do prazer, outra grande vantagem é que em Portugal se produzem agora muitos bons espumantes, para todos os gostos e em quase todas as regiões. Bom proveito e feliz Natal!