Actor Charlie Sheen atacado em casa por vizinha

O actor norte-americano Charlie Sheen terá sido atacado em sua casa em Malibu, na Califórnia, por uma vizinha, avançam os meios de comunicação norte-americanos. Sheen não ficou ferido com gravidade no ataque.

A vizinha de Sheen, de 47 anos, terá tentado estrangular o actor depois de este lhe ter aberto a porta de casa. A mulher, que terá rasgado a roupa do actor enquanto o tentava atacar, já foi detida pela polícia local.

A Fox News avança que a mulher forçou a entrada na casa de Sheen depois de o actor lhe abrir a porta. “A suspeita, Electra Schrock, foi presa por agressão com arma mortal, que pode causar graves lesões corporais, e roubo residencial”, disse um porta-voz da polícia de Los Angeles à rede de televisão.

Já o LA Times reporta que a polícia chegou a casa de Sheen por volta das 13h de quarta-feira, depois de receber uma chamada do 112. As autoridades não avançaram com um possível motivo para o ataque e espera-se que Schrock, que mora num apartamento na mesma rua onde reside o actor, seja ouvida no tribunal de Van Nuys na sexta-feira.

Depois de uma carreira cinematográfica, em que ficou conhecido por Platoon (1986), Wall Street (1987) e O Rei dos Gazeteiros (1986), Sheen encontrou conforto e fortuna na televisão, primeiro em Spin City, depois em Dois Homens e Meio.

Sheen era o actor mais bem pago da televisão norte-americana, mas foi traído pelo seu comportamento errático alimentado a álcool e drogas e chegou a ser preso várias vezes, inclusive após um incidente de violência doméstica envolvendo a sua então mulher, Brooke Mueller.