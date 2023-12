Rendas nas grandes cidades já são 35% superiores às do resto do país

No conjunto dos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes, o valor mediano das rendas fixou-se em 9,76 euros no terceiro trimestre deste ano, quase 35% acima da mediana nacional.

As rendas habitacionais continuam a crescer de forma ininterrupta e mantiveram-se em níveis historicamente elevados no terceiro trimestre deste ano, mas o ritmo de crescimento é díspar entre vários pontos do país. Depois de um período de abrandamento, que coincidiu com o pico da pandemia e, em simultâneo, com um crescimento do mercado de arrendamento em zonas de menor população, as rendas praticadas nas grandes cidades estão novamente a crescer de forma significativa e, por esta altura, os valores nestas zonas já são 35% superiores aos que se verificam no resto do país.