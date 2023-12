Médicos vão ser todos aumentados em 2024

O Ministério da Saúde vai aplicar as novas tabelas salariais, que resultaram do acordo assinado no final de Novembro com o Sindicato Independente dos Médicos (SIM), a todos os clínicos. O diploma que consagra o aumento das remunerações, e que vai ser aplicado a partir de Janeiro, foi promulgado esta quinta-feira pelo Presidente da República.

Deste acordo intercalar, conseguido após 19 meses de negociação e sem o apoio da Federação Nacional dos Médicos (Fnam), resultaram "aumentos de 14,6% no início da carreira, de 12,9% para os assistentes graduados e de 10,9% para os assistentes graduados sénior", recorda o Ministério da Saúde, numa nota enviada esta sexta-feira. Os valores médios referidos dizem respeito aos médicos com o horário de 40 horas semanais.

"A nova tabela remuneratória será directamente aplicada a todos os médicos sindicalizados no SIM e a todos os médicos em regime de CTFP (Contrato de Trabalho em Funções Públicas). No entanto, o Governo entende que, de acordo com o princípio de 'trabalho igual, salário igual', todos devem beneficiar deste aumento significativo. Por isso estenderá a sua aplicação aos médicos não sindicalizado em regime de Contrato Individual de Trabalho (CIT)", explica o gabinete do ministro Manuel Pizarro.

O mesmo princípio, esclarece o Ministério da Saúde, "aplica-se aos médicos em CIT sindicalizados na Fnam".

"Tendo em conta, no entanto, o respeito pela autonomia e pela liberdade de negociação sindical, o ministro da Saúde escreveu hoje [sexta-feira] à Fnam para inquirir se a referida estrutura sindical se opõe à extensão aos seus membros do acordo alcançado com o SIM", lê-se na nota.

O acordo entre o Ministério da Saúde e o SIM foi alcançado já com o anúncio da demissão do Primeiro-ministro, na sequência da Operação Influencer, e veio expôs as divergências entre os dois sindicatos médicos. Perante um Governo com os dias contados, o SIM propôs um acordo intercalar de um aumento de 15%. A Fnam não abriu mão do pedido de aumentos de 30%, colocando em cima da mesa a sua aplicação faseada.

Dois dias depois, o secretário-geral do SIM disse, em entrevistas, que no caso dos médicos em CIT o acordo só seria aplicado aos sindicalizados no SIM. Um entendimento diferente do expressado pela Fnam, que numa nota enviada às redacções, afirmou que se aplicaria a todos os médicos. Na altura, o Ministério da Saúde disse que estava a "avaliar a extensão" da aplicação do acordo para a revisão salarial.