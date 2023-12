RTP (de pouca) Memória

Li neste jornal sobre o fecho do Cineclube de Alvalade. A iniciativa louvável, o artigo não menos, o facto desolador. Rossellini, Bunuel, Kurosawa, Chaplin, Bergman, Duras, César Monteiro, todos os que aqui não cabem, onde podemos aceder ao cinema como obra de arte senão num cineclube ou na Cinemateca? Não havendo um ou uma por capital de distrito, como devia, um filme deste Cinema por dia, todos os dias, seria cumprir a natural vocação sincrética da RTP Memória. Serviço público, que nem só de entulho vive o Homem. Pese embora a série Hitchcock Apresenta, escrita, produzida e realizada no Olimpo. Há um episódio em que o génio Alfred se pergunta como será a vida no ano 2000. Uma coisa é certa, mestre, a nossa Memória colectiva anda pelas ruas da amargura.

Maria Afonso, Lisboa

O Papa – passo gigante

Carmo Afonso, no PÚBLICO de 20/12, demonstra estar documentada sobre a controvérsia no interior da Curia Romana. Por isso, seria interessante avaliar o quanto o “passo gigante” de Bergoglio pesa sobre uma das grandes prioridades da política externa vaticana: o diálogo inter-religioso. João Paulo II, o Papa imperial, trabalhou e teve tempo (27 anos) para cumprir uma ansiada viagem a Moscovo. Morreu sem conseguir coroar desse modo o seu longo pontificado. O gesto de Bergoglio, que a articulista refere, não logrará convencer o aprofundado tandem cavernícola Putin-Patriarca Cirilo que impera na Rússia. Pelo contrário. E apesar de firmes condenações da invasão da Ucrânia, o Papa Francisco não conseguiu ir a Kiev. Poderão ter influído questões de saúde. Mas estas não o impediram de continuar a dialogar com a frente islâmica numa bem-sucedida viagem ao Cazaquistão, país de minoria católica. Vendo restringir-se o seu horizonte temporal, ter-se-á abalançado a dar o tal “passo gigante”. Ficará como apogeu do seu pontificado já historicamente marcado pelo seu humanismo, pela proximidade em relação aos fiéis, e por uma determinação viril, cautelosamente medida. O que confirma o relato da articulista.

Henrique Dinis da Gama, Lisboa

Quo vadis ensino?

O artigo de Santana Castilho no PÚBLICO é preocupante; a análise que faz do aproveitamento escolar dos nossos jovens, cada vez a afundarem mais no ranking europeu, a fuga sistemática dos jovens mais qualificados para o estrangeiro por falta de incentivos profissionais no seu país, é altamente preocupante para o futuro da nação. Não pode o Governo estar sistematicamente a anunciar que não tem verbas para o ensino, a culpa também cabe, em grande parte, à incompetência, ou à falta de meios colocados à sua disposição, do ministro da Educação. Mais um cartão vermelho para António Costa.

Duarte Dias da Silva, Foz do Arelho

Quem te avisa…

Fiquei há dias a saber pelo PÚBLICO que a Administração Biden enviou a Portugal a sua emissária Sarah Morgenthau para nos “alertar” dos perigos em que incorreremos caso venhamos a adquirir um novo scanner da marca chinesa Nuctech, destinado ao Porto de Lisboa. Disse a senhora que os EUA não vão interferir no processo de decisão, que cabe inteiramente a Portugal. Pode ser… É muito provável que os chineses exerçam espionagem por essa via, o que muito me incomoda. Mas mais me incomoda o atestado de infantilidade que os americanos, mais uma vez, nos estão a passar. Espero que esse atestado não esteja a encobrir uma ordem.



José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

À espera que…

As organizações que se pretendem eficazes e competitivas têm naturalmente horror a vazios de liderança. São fatais. Quando um líder se declara ou é declarado incapaz, a substituição deve ser o mais célere possível. O Estado não é necessariamente um exemplo de eficácia e, quanto à competitividade, o resultado da sua “gestão” costuma ser num prazo que dificulta a identificação de causa-efeito. De todas as formas, liderança é liderança e sem liderança efectiva, legitimada e plena, não há milagres.

Vem isto a propósito da data das próximas legislativas, dentro de quase três meses. Disse-se na altura que era necessário dar tempo ao PS para se recompor e reconstruir após a demissão do seu líder. Apesar de isso ser um problema do partido e não do país, até já está feito. Para que servem estes longos meses até às eleições e tomada de posse de um novo governo legitimado e efectivo?

Não sei e até receio que, mais do que discutir propostas e ideias, vamos assistir a um certo concurso de cuspidelas. Quem cospe mais longe e mais grosso. Temos todo o tempo do mundo? Não. Tempo perdido é tempo perdido.

Carlos J.F. Sampaio, Esposende