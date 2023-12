Uma viagem de comboio e de assombros com o poder da natureza

É uma daquelas viagens de sonho: três dias num comboio a coleccionar as paisagens incríveis da Suíça. A bordo do Bernina Express, um comboio vermelhinho que circula entre montanhas e vales, bordejando lagos e glaciares, cruzando pontes e viadutos, numa sucessão imparável de imagens que ficam na memória para sempre.

Desta vez, a sortuda fui eu. Numa comitiva de dez jornalistas de todo o mundo, embarquei em Coira, a capital do cantão dos Grisões, e só parei em Tirano, já na Itália, onde o Bernina Express termina a sua marcha. Depois, voltei à Suíça, de autocarro, numa viagem de três horas que vai acompanhando o lago de Como e, depois, o de Lugano.

Pelo meio, foi o assombro com o poder da natureza. Montanhas, lagos, rios, glaciares, nunca sabemos o que nos vai aparecer à direita ou à esquerda – e às vezes parece que estamos sempre do lado errado da janela, tantas são as imagens que queremos eternizar.

Juntemos a isto a experiência de dormir em hotéis clássicos e cheios de charme, que resumem a história do turismo na Suíça, e a descoberta de pequenas cidades e vilas, como Coira e Poschiavo, e temos a viagem perfeita.

Bom fim-de-semana, boas fugas e boas festas!