Marcelo e Costa à distância de um telefonema

Em jeito de despedida, António Costa deixou uma mensagem de “optimismo” em relação ao futuro, garantindo que está “mais confiante no país”.

O primeiro-ministro fez nesta quinta-feira a tradicional mensagem de boas festas ao Presidente da República, pela última vez ao fim de oito anos. Em jeito de despedida, António Costa deixou uma mensagem de "optimismo" em relação ao futuro, garantindo que está "mais confiante no país" e que o Presidente se irá "habituar" ao próximo primeiro-ministro, mas também se mostrou disponível, à distância de um telefonema.

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.