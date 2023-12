Estatísticas sobre a pobreza: uma breve leitura

No passado dia 27 de novembro, o Instituto Nacional de Estatística publicou, como habitualmente, os resultados do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento realizado em 2023, o qual versa sobre os montantes auferidos no ano transato. Ao contrário do que foi possível constatar na edição anterior e pela segunda vez nos últimos nove anos, a percentagem de residentes em Portugal que estava em risco de pobreza aumentou. Estima-se que cerca de 1,698 milhões de pessoas receberam menos de 591 euros por mês, em termos líquidos, o que significa mais 81 mil a enfrentarem tal condição.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt