Sejamos sérios

Saiu recentemente em carta ao director uma opinião favorável à manutenção da bitola ibérica no futuro comboio de alta velocidade (TGV em França, AVE em Espanha). A Espanha optou decididamente pela bitola europeia no Ave, o que permitiu a entrada de empresas ferroviárias francesas e alemãs no mercado espanhol. Resultado: beneficiaram os espanhóis, pois as viagens em Ave ficaram mais baratas. Além de que seria duma teimosia incompreensível, qual aldeia de Astérix, sermos o único país do Ocidente a não ter a bitola europeia. Não nos bastou já, há muitos anos, o salazarento “orgulhosamente sós”? Sejamos sérios: um comboio de alta velocidade constitui a oportunidade para recebermos finalmente a bitola europeia. Nem cremos que os financiamentos europeus suportassem a opção pela bitola actual.

José Sousa Dias, Ourém

Haverá forma de democratizar a inteligência artificial?

Mark Coeckelbergh, catedrático de Filosofia da Universidade de Viena e membro do grupo de peritos sobre IA da Comissão Europeia, escreveu, há dias, um texto interessantíssimo que titulou “Temos de democratizar a IA”. Nesse texto, Coeckelbergh transmitiu a sua preocupação pelo facto de os governos da União Europeia se mostrarem impotentes perante aquilo que as big techs (empresas gigantes de tecnologia) da Califórnia, da Silicon Valley e de outros lugares espalhados pelo mundo decidirem sobre a IA. Quem financia e dirige as big techs será quem vai dominar o mercado e o mundo. Coeckelbergh interroga-se mesmo, tentando indagar “o que será da justiça, quando os malefícios das nossas sociedades forem amplificados por sistemas de inteligência artificial que também tomarão decisões sobre créditos e benefícios sociais e até o encarceramento de civis?” Cada vez mais, num futuro distópico, o que é justo e equitativo não serão tanto os humanos a decidir, mas a IA. Como democratizar a IA, se é que será possível democratizá-la? Serão os regimes autocráticos e repressivos os que mais beneficiarão com a IA? Mark Coeckelbergh teme que isso aconteça.

António Cândido Miguéis, Vila Real

A defesa da imprensa escrita

A democracia apoia-se em vários pilares, que, se não forem sólidos, fragilizam-na ou mesmo impedem que funcione. Um deles é a informação livre, verdadeira e acessível a todos. A comunicação social, com particular relevo para a imprensa escrita e para a rádio, enfrenta dificuldades, como parece ser o caso do Global Media Group, que inclui títulos como a TSF, o Diário de Notícias, o Jornal de Notícias, O Jogo e o Dinheiro Vivo, grupo que recentemente mudou de proprietário numa operação cuja transparência não surge com clareza quanto aos propósitos.

O desaparecimento de todos ou alguns dos títulos em referência será uma perda irreparável. Quando os portugueses só tiverem acesso à informação, melhor, à desinformação do jornalismo das TV, à negação do jornalismo, que são os tablóides, bem como ao lixo que circula nas redes sociais, aí podem começar a pensar que não vai ser possível continuarem a viver numa sociedade livre e democrática.

Elder Fernandes, Lisboa

Mobilidade suburbana

As estruturas repetitivas, como o Bolero de Ravel ou as fachadas de Raul Hestnes Ferreira, têm uma beleza própria indefinível. Com os horários suburbanos sucede o mesmo, com a vantagem suplementar de que a repetição facilita a memorização de agentes e utentes e, portanto, a segurança. Quando vejo horários com notas do estilo: “Só pára às quartas-feiras, se estiver a chover” ou “Não se realiza nos sábados de Lua Cheia” (exemplos obviamente inventados para aligeirar a prosa), fico a pensar que não é com preciosidades destas que se convence o cidadão autofidelizado a mudar de suporte. As pessoas têm uma tolerância limitada à novidade e, em geral, o emprego e o ambiente doméstico esgotam essa reserva para surpresas. Por isso, parece-me saudável que o universo suburbano, que liga os anteriores, procure ser, tanto quanto possível, invariante. Só tiraremos carros da cidade recorrendo a transportes públicos com horários densos e maravilhosamente monótonos.

Eduardo Zúquete, Lisboa

Ainda a Hungria

A Hungria tem andado nas bocas do mundo ao estar contra a entrada da Ucrânia para a União Europeia sem o cumprimento dos critérios de convergência. Convém lembrar que há critérios a cumprir, não só económicos e financeiros, mas também a outros níveis de justiça e democracia. É muito perigoso lançar na fogueira quem não pensa como nós. A Hungria tem direito a ter opinião contrária a uma adesão. O regime húngaro é de extrema-direita? O regime de Kiev era uma verdadeira democracia antes da invasão russa? Não é só a Ucrânia que precisa de ajuda. Custa ver os justiceiros do sofá pouco ou nada se preocuparem com as crianças e mulheres de Cabo Delgado vitimadas por rebeldes. Custa tomar conhecimento que mais de 7000 crianças foram mortas em Gaza.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim