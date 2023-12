Precisamos de falar sobre aranhas (e o nosso hábito de as matar)

Para meu enorme espanto, uma notícia sobre uma aranha foi uma das mais lidas em todo PÚBLICO nos últimos dias. Apesar de ser deliciosa a história científica que emoldura a redescoberta da buraqueira-de-Fagilde (Nemesia berlandi), a experiência diz-nos que animais fofinhos e fotogénicos conquistam mais rapidamente a atenção dos leitores. Mas não foi assim com esta espécie rara, um aracnídeo com pouco mais de dois centímetros. E ainda bem.

Ainda bem por várias razões. Primeiro, porque nos dá a oportunidade de falar sobre a conservação da biodiversidade para além dos pandas-vermelhos ou dos linces-ibéricos. Depois, porque reencontrar um espécimen fêmea da buraqueira-de-Fagilde, a tomar conta de dez aranhas "bebés", mais de 90 anos após a espécie ser identificada e descrita, tem o seu quê de extraordinário. "Parece uma história de Natal", disse o jornalista Nicolau Ferreira, durante a reunião semanal do Azul.

A terceira razão é mais sombria – e daí eu até preferir mudar de parágrafo. A popularidade desta descoberta pode ajudar a repensar o pavor que muitos de nós tem às aranhas. Se por um lado ninguém escolhe sentir aracnofobia, por outro fazemos parte de uma sociedade que normaliza a eliminação sistemática desses animais. Muitos de nós desejamos morar numa casa com jardim, por exemplo, mas abominamos a ideia de ter tais aracnídeos a passear na parede ou no tecto.

"Todos nós sabemos que uma aranha não mata ninguém, mas a aracnofobia mata aranhas todos os dias. E impedem que as pessoas usufruam plenamente da natureza. Quando matamos aranhas, estamos a reduzir a biodiversidade da qual todos dependemos", disse ao Azul o cientista Sérgio Henriques, coordenador para a conservação de invertebrados no Global Center for Species Survival, nos Estados Unidos.

Sérgio Henriques defende que está na hora de "ultrapassarmos essa barreira" e percebermos que "há no planeta animais muito diferentes de nós, e que só querem viver a sua vida e cuidar das suas crias". O investigador sugere que "um conhecimento mais íntimo da natureza", quer através da informação quer do convívio, pode ajudar-nos "a ter uma vida mais feliz". E, para aqueles que não conseguem mesmo coabitar com aranhas, o cientista recomenda um vídeo sobre como salvar aranhas, transportando-as em segurança até ao exterior.

Foi Sérgio Henriques, juntamente com o biólogo Pedro Sousa, quem reencontrou este ano a Nemesia berlandi, na aldeia de Fagilde, em Mangualde, distrito de Viseu. Trata-se de aranhas tímidas, sendo as fêmeas capazes de passar anos dentro da toca, cavidades que são protegidas por portas "perfeitas", pequeninas tampas que mimetizam o entorno.

"As tampas são muito difíceis de encontrar, parecem-se com o solo que está à volta", disse Pedro Sousa. Se o chão da floresta tem musgo, então a portinha da casa da aranha também terá musgo, garantindo a segurança e facilitando a captura de comida.

O biólogo elogia o cuidado da população de Fagilde, que manteve práticas florestais tradicionais e, assim, permitiu a conservação desta espécie rara até hoje. É o mosaico de habitats, composto por pequenas parcelas com vinha, carvalhal e olival, e bordejado por taludes e carreiros, que parece conservar os espaços aos quais a buraqueira-de-Fagilde está adaptada.

A protecção desse mosaico nos próximos anos dependerá das futuras gerações. Ou seja, de muitos dos alunos que hoje frequentam escolas em Fagilde e Magualde. Daí que a dupla de investigadores considere fulcral envolver as crianças em acções de educação ambiental, para que possam apreciar e proteger esta espécie rara.

A pastelaria local Quinta da Tapada criou um bolo especial: um queque com um buraco, feito com bico de pasteleiro, onde se esconde uma "amêndoa-aranha". Alguns destes cupcakes estão expostos na montra, "para divulgar e proteger a espécie", explicou-nos Alexandra Correia, responsável pela loja.

Outros tantos doces similares já foram levados às escolas locais durante eventos de divulgação científica, permitindo às crianças associar a Nemesia berlandi a um momento agradável, de partilha e de aprendizagem. E, assim, quando estes alunos virem uma aranha em Fagilde ou noutro lugar, talvez sejam mais rapidamente tocados pela empatia do que pelo medo.