Perseguição e fuga: atravessando a ocupação israelita

É um dia límpido de Dezembro no meio da Cisjordânia. A carrinha palestiniana onde viajo acaba de parar num semáforo. Uma Ford amarela de oito passageiros, conhecida como "service", o mais emblemático transporte público dos territórios ocupados. Não está lotada, além do condutor são cinco homens e eu. Vou sentada à janela da esquerda, e vejo um carro encostar desse lado, com uma grande bandeira de Israel ao vento, como muitos carros de colonos aqui. Há 21 anos que atravesso a Cisjordânia nestas carrinhas, mas o que se vai seguir será inédito. Uma cena de filme, que mostra o descontrolo da ocupação, contra todas as resoluções internacionais.

