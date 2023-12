Homem declarado inocente nos Estados Unidos após 48 anos preso por homicídio

Um homem de 71 anos foi declarado inocente esta terça-feira, no Estado norte-americano do Oklahoma, depois de passar quase 50 anos preso por um homicídio que não cometeu.

Glynn Simmons tornou-se a pessoa que passou mais tempo presa na história dos Estados Unidos antes de ser inocentada, de acordo com o Registo Nacional de Exonerações dos EUA.

Juntamente com outro homem, Don Roberts, este afro-americano foi condenado à morte em 1975 pelo assassinato de um funcionário de uma loja de bebidas, durante um assalto em Edmond, uma cidade no Estado do Oklahoma.

A sentença foi posteriormente alterada para prisão perpétua. A condenação dos dois homens foi decidida apenas com base no depoimento de uma cliente da loja, uma adolescente, que levou um tiro na cabeça durante o assalto, mas sobreviveu.

A adolescente alegou tê-los reconhecido durante a sessão de identificação, mas uma investigação posterior questionou as suas alegações.

Durante o julgamento, os dois homens alegaram que não estavam em Oklahoma no dia do assalto.

Glynn Simmons foi libertado em Julho, após 48 anos, um mês e 18 dias de prisão, e foi considerado inocente esta terça-feira, por um tribunal de Oklahoma que anulou a sua condenação.

“Este é um dia pelo qual esperávamos há muito, muito tempo. Podemos dizer que a justiça foi feita hoje, finalmente”, sublinhou Simmons, em declarações aos jornalistas.

O outro homem condenado neste processo, Don Roberts, foi libertado da prisão em 2008, de acordo com o Registo Nacional de Exonerações dos EUA.

Glynn Simmons é agora elegível para receber uma indemnização. “O que foi feito, foi feito, mas deve haver responsabilização”, frisou.