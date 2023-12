Preços dos bilhetes da Carris e do Metro aumentam em 2024

Em 2024, os preços dos bilhetes da Carris e do Metro vão aumentar, mas o valor dos passes mensais mantém-se, indicaram as transportadoras no seu site esta semana. A maior subida será no preço dos bilhetes para o Elevador de Santa Justa.

O aumento do preço dos bilhetes da Carris foi noticiado esta quinta-feira pelo jornal Expresso e está disponível no site da transportadora. A maior subida será no preço do bilhete para o Elevador de Santa Justa, que passará de 5,30 euros para seis euros. O valor para os ascensores aumentará 30 cêntimos relativamente a 2023, ficando a custar 4,10 euros.

Já o preço do bilhete para os autocarros e os eléctricos subirá dez cêntimos. Se o valor dos autocarros passa a ser de 2,10 euros, o dos eléctricos chegará aos 3,10 euros. Os bilhetes Zapping e Viva Go terão uma subida de 14 cêntimos, passando cada um deles a custar 1,61 euros no próximo ano. Uma viagem de um bilhete que combina Carris e Metro também sobe 15 cêntimos, passando a valer 1,80 euros.

Um bilhete de Metro – e da Carris, se for comprado com antecedência – passará a custar 1,80 euros, de acordo com o site do Metropolitano de Lisboa. Até este ano, era de 1,65 euros.

Também todos os bilhetes com duração de 24 horas terão um aumento: o que combina Carris e Metro custará 6,80 euros (mais 20 cêntimos do que em 2023); o que conjuga Carris, Metro e Transtejo terá o valor de 9,80 euros (mais dez cêntimos); e o que combina CP, Carris e Metro custará 10,80 euros (mais dez cêntimos).

Os passes continuarão com o mesmo valor no próximo ano. “O preço dos passes mensais e de 30 dias não será actualizado”, refere-se no site da Carris.

Esta semana, a Transportes Metropolitanos de Lisboa já tinham anunciado que os passes Navegante, que servem para circular na Área Metropolitana de Lisboa (AML), manteriam o seu preço em 2024. Um artigo da Lusa desta quarta-feira relembrava que, conforme previsto no Relatório do Orçamento do Estado 2024, este congelamento de preços permite que se continue a pagar 30 euros para o Navegante municipal (deslocações dentro de um só município) e 40 euros para o Navegante metropolitano (nos 18 municípios da AML).