É mais barato comprar ou arrendar casa em Braga do que em Évora ou Faro

Nova ferramenta lançada pela autarquia indica que Braga é o nono distrito, entre os 18 do continente, onde o preço médio por metro quadrado é mais baixo, tanto na compra como no arrendamento de casas.

A população no concelho de Braga aumentou 6,5% nos últimos dez anos mas, apesar da maior procura na cidade, consequência da chegada de estrangeiros, os preços da habitação são mais baixos do que em capitais de distrito como Évora, Faro ou Coimbra. Os dados foram revelados esta quinta-feira na sequência da apresentação do observatório urbano de Braga, uma ferramenta online, actualizada a cada três meses, onde constam os principais indicadores do mercado da habitação do município.

Segundo os números apresentados, Braga é o nono distrito, entre os 18 de Portugal Continental, onde o preço médio por metro quadrado é mais baixo, tanto na compra como no arrendamento de casas. Na compra, o indicador demonstra que o preço por metro quadrado situa-se nos 1668 euros, e no arrendamento nos 8,8 euros.

Apesar de os valores terem subido de forma significativa na última década – em 2013, o preço por metro quadrado para comprar casa era 578 euros, e para arrendar 3,6 euros -, o município bracarense, com uma população de 193.000 habitantes, ainda oferece preços mais baixos do que os municípios de Faro (com 68.000 habitantes o preço médio é de 2327 euros na compra, e 11,7 euros no arrendamento), Évora (com 47.000 habitantes, o preço médio é de 1992 euros na compra, e 10,5 euros no arrendamento), e Coimbra (com 141.000 habitantes, o preço médio é de 1887 euros na compra, e 9,5 euros no arrendamento).

A lista, apresentada pela Confidencial Imobiliário, empresa de produção de estatísticas sobre imobiliário em Portugal – espécie de INE privado do mercado imobiliário -, é liderada por Lisboa, onde o preço médio, por metro quadrado, para comprar uma casa é 4500 euros e para arrendar 19 euros, seguida do Porto, onde o preço para comprar é 3000 euros e para arrendar é 15 euros.

No final da apresentação do portal e em declarações aos jornalistas, o presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio (PSD) analisou os dados e sublinhou que os preços praticados no concelho são “extremamente competitivos”, não só quando comparados com as restantes cidades capitais de distrito como também com “outros concelhos até da envolvente de Braga”.

O autarca assinalou que embora tenha ocorrido um “agravamento do nível dos valores para aquisição e arrendamento” de casas nos últimos anos, o município fez “tudo ao alcance para responder às muitas dificuldades do mercado imobiliário”, sendo que em 2023 o município bateu “todos os recordes” no licenciamento urbanístico, emitindo quase 2000 licenciamentos.

O observatório urbano, que, entre outros dados, revela que a tipologia mais procurada no concelho é o T3, foi lançada para auxiliar o mercado imobiliário com o “ajustar das políticas municipais”, mas também para que os “promotores [privados] se sintam motivados a aceder ao concelho de Braga”, assinalou Ricardo Rio. “É uma forma de disponibilizar informação não só para o público em geral (…), mas sobretudo para os próprios promotores imobiliários que queremos estimular. Somos o concelho que mais cresceu em população [nos últimos dez anos] e há uma necessidade de atrair investimento”, sinalizou.

Para aumentar a oferta do imobiliário, o autarca revelou ainda que a revisão do Plano Director Municipal [PDM], cujo prazo para os municípios termina no dia 31 de Dezembro mas sobre o qual o Governo já admitiu prolongar por mais meses, irá aumentar em 10% a área urbana para construção no concelho, especialmente em freguesias com “massas urbanas consolidadas”. O objectivo é que a revisão do PDM de Braga esteja concluída até ao final do primeiro trimestre de 2024.