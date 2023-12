Tenho de fazer o primeiro CV. E agora?

Embora o CV seja a primeira impressão que deixamos aos recrutadores numa fase muito inicial de qualquer processo de recrutamento, tendo por isso muita importância, não tem de ser um obstáculo às tuas candidaturas. Neste artigo, deixo algumas dicas úteis para construir um bom CV.

Sê conciso, mas não deixes de fora a informação essencial

O teu CV deve ser claro, de fácil leitura e conciso. Mais de duas páginas poderão tornar o documento demasiado extenso e dispersar a atenção do que queres destacar. No entanto, é importante que não fiquem de fora informações fundamentais para qualquer candidatura. Pode parecer óbvio, mas qualquer CV deve obrigatoriamente ter:

O teu nome;

Contacto telefónico e endereço de e-mail;

Localização (onde estás e onde queres trabalhar, caso seja diferente)

Adequa o Layout à candidatura

Qualquer recrutador passa grande parte do seu dia a ver CVs. Um CV que tenha um layout personalizado acaba sempre por chamar mais à atenção. Porém, é importante que a disposição visual não comprometa a legibilidade e conteúdo. Aposta num design simples e que permita aos recrutadores lerem facilmente as informações. Adequa o documento à empresa a que te estás a candidatar: se for uma empresa mais tradicional, aposta num CV mais conservador. Se, por outro lado, for uma empresa mais inovadora (ou estiveres à procura de um trabalho mais criativo), arrisca um pouco mais!

A fotografia não é obrigatória

Não é obrigatório colocar fotografia. Ainda assim, se achares que faz sentido, podes colocar uma fotografia, mas garante que a mesma é adequada e profissional. Uma fotografia desadequada pode comprometer a tua candidatura e transmitir uma imagem errada de ti.

Utiliza Ordem Cronológica Inversa

A maior curiosidade que um recrutador tem sobre qualquer CV é a experiência actual. Começa por aí para captares a atenção e vai colocando as restantes experiências da mais recente para a mais antiga.

Pede a alguém para rever

Pode acontecer darmos alguns erros quando estamos a elaborar o CV e não nos darmos conta. Pede a alguém para rever. Habitualmente, quem vê um documento pela primeira vez tem mais facilidade em detectar gralhas e ainda te pode dar dicas úteis.

Mostra quem és

Não exageres nas tuas competências. Todos queremos impressionar as empresas às quais nos candidatamos, mas o objectivo é encontrarmos um trabalho adequado àquilo que procuramos. Lembra-te: pior do que não conseguir uma entrevista é uma empresa duvidar do conteúdo do teu CV e comprometeres futuras candidaturas. Há certamente pessoas com percursos semelhantes ao teu. Aquilo que te torna único é quem tu és. Um bom CV é aquele que nos consegue mostrar quem é o seu autor. Aposta naquilo que te distingue e constrói um currículo fiel a ti próprio. Desta forma, provavelmente as oportunidades que surgirem estarão muito mais alinhadas com o que procuras e queres para o teu futuro.

Francisco Mendes

Senior Talent Acquisition Specialist

NTT DATA Portugal

O conteúdo é destinado à comunidade PSuperior e é da exclusiva responsabilidade do autor.