Fundo da KKR lança OPA sobre a Greenvolt

A Greenvolt, empresa de energias renováveis liderada por João Manso Neto, está a ser alvo de uma oferta pública de aquisição (OPA) por parte da sociedade luxemburguesa Gamma Lux Holdco, uma afiliada dos fundos de investimento assessorados pela Kohlberg Kravis Roberts (KKR).

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta quinta-feira, a Gamma Lux adianta que se trata de “uma oferta pública geral e voluntária de aquisição da totalidade das acções” e explica que o lançamento da oferta surge depois de ter comprado 60,86% do capital da Greenvolt aos principais accionistas da empresa, que tem centrais de biomassa, parques eólicos e solares, além de produção solar descentralizada.

Os sete contratos de compra e venda de acções foram celebrados com a “Actium Capital, S.A.; (ii) Caderno Azul, S.A.; (iii) Livrefluxo, S.A.; (iv) Promendo Investimentos, S.A.; (v) V-Ridium Holding Limited; (vi) KWE Partners Ltd.; e (vii) 1 Thing Investments, S.A”, detalha a Gamma Lux Holdco, que está a oferecer 8,30 euros por cada acção da Greenvolt.

Os contratos de aquisição de acções assinados com os accionistas de referência da Greenvolt – Ana Mendonça, Paulo Fernandes, João Borges de Oliveira e Domingos Matos – só deverão ser executados no final de Maio do próximo ano e os compradores precisam ainda de obter autorizações dos reguladores em Portugal, Roménia, Irlanda, Reino Unido e Alemanha, onde a Greenvolt tem actividade.

A contrapartida será paga “em dinheiro, deduzida de qualquer montante (ilíquido) que venha a ser atribuído a cada acção, a título de dividendos, de adiantamento sobre os lucros do exercício ou de distribuição de reservas”, lê-se no comunicado.

As acções da Greenvolt, que estão suspensas desde as 7h48 desta manhã, fecharam a valer 7,52 euros na quarta-feira. A empresa tem 37,45% do capital disperso em bolsa.

A Gamma Lux Holdco destaca que a contrapartida inclui um “prémio de 95,3% (noventa e cinco vírgula três por cento) em relação ao preço inicial de admissão da oferta pública inicial das acções [da Greenvolt], em 15 de Julho de 2021, correspondente a 4,25 euros (quatro euros e vinte e cinco cêntimos) por acção”.

Inclui ainda “um prémio de 32,1% (trinta e dois vírgula um por cento) em relação ao preço médio ponderado das Acções na Euronext durante os 6 (seis) meses imediatamente anteriores a 20 de Dezembro de 2023 (inclusive), correspondente a 6,28 euros (seis euros e vinte e oito cêntimos) por acção”.