Som da Liberdade é um filme, uma teoria da conspiração ou propaganda?

No início do mesmo mês de Julho que tornou Barbie e Oppenheimer os grandes êxitos do Verão e de 2023, um filme mais modesto, independente, também fez mossa nas bilheteiras. Tendo custado 14,5 mil dólares (cerca de 13,2 mil euros), arrecadou 250 mil dólares (cerca de 228 mil euros). Chama-se Som da Liberdade, foi co-escrito e realizado pelo mexicano Alejandro Gómez Monteverde, e lida com o combate ao tráfico de menores para fins sexuais. Chega esta quinta-feira aos cinemas portugueses.

