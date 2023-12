Há mais pessoas a dormir nas ruas. População sem abrigo ultrapassa as 10.700

Em 2022, estavam a dormir nas ruas mais 1590 pessoas do que em 2021. Olhando para as que estão sem tecto e para as acolhidas em centros ou em quartos, a população sem abrigo chega às 10.773.

Em 2022, mais pessoas chegaram às ruas e nelas pernoitaram. Eram 5975 na condição de sem tecto, que se refere às pessoas que dormem nas ruas, o que representa mais 36% face a 2021. Esse aumento foi mais expressivo no Alentejo e no Algarve. Há ainda 4798 que estão sem casa, ou seja, abrigadas em centros de acolhimentos, quartos em pensões ou outras respostas. Feitas as contas, a 31 de Dezembro de 2022, havia no país 10.773 pessoas em situação de sem abrigo, sem uma resposta habitacional digna.