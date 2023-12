PCP e BE desafiam PS a assumir responsabilidades e já fazem exigências para um acordo

O "conteúdo" acima da "forma" é o mote do PCP e do BE, neste momento, usando as palavras de Paulo Raimundo. Podem não admitir formar acordo com o PS antes das eleições, estando focados em reforçar os seus próprios resultados por agora, mas o PCP e o Bloco de Esquerda já começam a fazer exigências públicas aos socialistas para equacionarem entendimentos à esquerda, pedindo que assumam as responsabilidades passadas (da maioria absoluta) e acertem as prioridades futuras, seja no trabalho ou na saúde.

