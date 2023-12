PS 2024

Sabermos que vamos a votos, pela segunda vez consecutiva, de forma antecipada, não é bom para a democracia. Dá espaço aos populistas e aos evangelistas do “está tudo mal e são todos iguais”. Em condições normais, o partido que viu a sua governação interrompida nestas condições perderia as eleições. Mas acontece que o PS não está liquidado, bem pelo contrário.

A liderança está renovada e o partido mobilizado. As duas principais candidaturas tiveram um mérito tremendo na discussão e pluralismo que caracterizam o PS e a esquerda. O resultado de Pedro Nuno Santos mostrou que não foi um passeio no parque e isto traz boas dores de cabeça. Uma responsabilidade acrescida, quer seja Governo, quer seja oposição.

Mas, e o PSD? Tem liderança renovada e não consegue descolar nas intenções de voto. Esta apatia e pífia mobilização não é boa para uma oposição com ideias e que pressione o Governo. Para o cidadão comum, é hoje difícil dizer um nome de líder da oposição. E agora pergunto: é o PS quem tem contribuído para o crescimento do Chega?

Pedro Perdigão, Lustosa

​A supremacia da esquerda

A supremacia branca foi uma coisa inventada no espírito do “somos todos iguais, mas alguns são mais iguais do que outros”. A supremacia da esquerda é um conceito com alguma analogia, no sentido de que estamos em democracia, sim senhor, mas a esquerda é mais virtuosa do que a direita, nomeadamente pela sua defesa da liberdade, igualdade e solidariedade, contra uma direita autoritária e protectora dos grandes capitalistas egoístas.

Começando pela liberdade, ditaduras tanto de direita como de esquerda infelizmente não faltam na história universal e digamos até que uma certa esquerda convive mal com a democracia, quando os eleitores não reconhecem a suposta bondade exclusiva dos seus propósitos. Sobre a solidariedade, há efectivamente algumas diferenças, sendo conveniente recordar que pára-quedas sociais solidários existem e não estão em questão neste nosso mundo.

Agora, o que me parece é que essa solidariedade deveria ser tendencialmente temporária e não estrutural. Numa sociedade sã, cada qual deve poder encontrar os meios de viver dignamente sem necessitar de ajuda sistemática do Estado. Os números actuais de mais de 40% da população a necessitar de ajuda do Estado não constituem uma realidade virtuosa, nem deveriam ser uma bandeira a empenhar orgulhosamente por ninguém. Pelo contrário, representam uma falência da capacidade de gerar riqueza. A questão de base anda um pouco à volta de se o objectivo é exterminar os ricos ou acabar com os pobres.

Para lá dos princípios, na actual prática da guerrilha política, a invocação da suposta bondade e supremacia da esquerda, como ferramenta para aceder e manter o poder, sem o mínimo interesse em resolver estruturalmente a pobreza… é pobre e simples oportunismo.

Carlos J. F. Sampaio, Esposende

Gaza: homenagem aos que querem nascer

Entre a população forçada a abandonar as suas casas pelo Exército israelita, há dezenas de milhares de mulheres grávidas, sem apoio médico, passando fome, em risco permanente de morte. Por conseguinte, sem condições de darem à luz com dignidade os seus filhos.

Se isso ocorresse em qualquer país da União Europeia (e em mais alguns), dir-se-ia, cingindo-nos a uma terminologia bondosa, estar-se perante uma intenção de genocídio; sendo na Palestina, considera-se tal facto como “danos colaterais” da “resposta” de Israel aos ataques de que foi alvo, no exercício do seu “direito de defesa”.

Ao mesmo tempo que são fornecidas armas a este país para a continuação de um massacre gigantesco feito à vista de todos, solicita-se-lhe contenção no uso daquelas e respeito pelas convenções internacionais concernentes à condução de actos bélicos. A minha homenagem aos que gostariam de nascer para ajudarem o seu povo a ver respeitado o seu direito à existência!

Luís Pardal, Lisboa

Só resta racismo e xenofobia

Infelizmente, as conclusões caridosas para celebrar o Dia do Migrante não são verdadeiras. A conclusão de que os migrantes enriquecem a Segurança Social é caricata e esquecem-se obrigações que ela está a assumir com esses contribuintes. Em contrapartida, a exploração dessa mão-de-obra prejudica o crescimento dos salários, ao fazer persistir salários de miséria em benefício de actividades que só subsistem na Europa pela continuada exploração com salários mínimos ridículos.

Esses salários atraem o turismo barato e as indústrias asiáticas e obrigam o Estado cobrador a praticar impostos com taxas admissíveis para angariar as receitas indispensáveis à sua catastrófica gestão. Quando chegará a hora de sermos europeus de pleno direito com uma sociedade verdadeiramente livre que não obrigue as novas gerações a emigrar para outras paragens?

António Almeida, Porto