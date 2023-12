Estrela do K-Pop G-Dragon livra-se de todas as acusações de consumo de drogas

O influencer de moda e autor de êxitos como Without you ou Crooked sempre negou veementemente as alegações. Ainda não reagiu ao fim da acusações.

O rapper G-Dragon foi ilibado pela polícia sul-coreana das alegações de uso de drogas ilegais, avança a imprensa daquele país. Aos 35 anos, o cantor e influencer de moda é um dos principais nomes do fenómeno musical K-Pop.

A polícia estava a investigar o artista, cujo nome verdadeiro é Kwon Ji-yong, na sequência de uma repressão em curso contra as drogas ilegais pelo governo do Presidente conservador Yoon Suk Yeol, eleito em Março de 2022.

Nesta terça-feira, a polícia metropolitana de Incheon anunciou o fim das acusações ao antigo líder da banda de K-pop BigBang. G-Dragon era acusado de alegado consumo de drogas, mas as autoridades não conseguiram reunir provas suficientes ou testemunhos que sustentassem as suspeitas, noticia a agência sul-coreana Yonhap.

Até agora, nem a polícia, nem G-Dragon comentaram publicamente o fim das acusações judicias.

O influencer de moda e autor de êxitos como Without you ou Crooked sempre negou veementemente as alegações. No mês passado, foi oficialmente interrogado na esquadra da polícia, reforçando a sua posição de inocência.

Pouco depois, numa entrevista à Yonhap News TV, o cantor negou novamente o consumo de drogas ilegais, proibido naquele país. “Nunca consumi, recebi ou dei drogas a alguém”, defendeu, argumentando com os resultados negativos dos testes de despistagem de drogas.

As autoridades da Coreia do Sul têm levado a cabo uma série de detenções por posse de drogas e ninguém parece escapar, incluindo socialites e celebridades locais. O objectivo, justificam, é tomar “medidas eficazes” de apreensão dos estupefacientes, através também do aumento das inspecções aduaneiras.

A Coreia do Sul tem leis rigorosas no que toca ao consumo de drogas e os crimes são normalmente punidos com pelo menos seis meses de prisão ou até 14 anos para reincidentes e traficantes.