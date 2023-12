E não foram felizes para sempre: as celebridades que se separaram em 2023

Foi ano dos amores e desamores. Em 2023, várias celebridades anunciaram o final do casamento e alguns divórcios foram mais pacíficos do que outros. Christine Baumgartner e Kevin Costner ganharam o prémio da pior luta em tribunal no que toca à pensão dos alimentos. Britney Spears também não se inibiu de lançar farpas ao ex-marido Sam Asghari, que lhe exigiu também uma pensão mensal. “Seis anos é muito tempo para se estar com alguém. Estou chocada”, escreveu. ​Por cá, Catarina Furtado e João Reis surpreenderam os portugueses ao anunciar o fim do casamento de 18 anos.