Ana Isabel Castro vence a 2ª edição do Prémio Jovens Artistas Coliseu Porto Ageas

A bailarina de apenas 29 anos recebeu a distinção no passado dia 15 de Dezembro e leva para casa, além do reconhecimento de mérito, um prémio pecuniário no valor de €5000.

Foi com sala cheia e já em ambiente natalício, que o Coliseu Porto Ageas acolheu a cerimónia de entrega do Prémio Jovens Artistas Coliseu Porto Ageas. A noite começou com os discursos de Miguel Guedes, Presidente do Coliseu Porto Ageas e de Steven Braekeveldt, CEO do Grupo Ageas Portugal, que sublinharam a importância do reconhecimento e da promoção da dança e das artes circenses no panorama nacional.

“É sempre bom sentir o reconhecimento do nosso trabalho e penso que é um incentivo, sem dúvida e reforça a vontade de continuar.”, afirmou a bailarina após receber o prémio entregue por Steven Braekeveldt. Questionada sobre quais factores terão contribuído para esta coroação acrescentou “talvez as três criações que fiz até agora e acima de tudo o meu trabalho enquanto coreógrafa”.

O Prémio Jovens Artistas Coliseu Porto Ageas foi lançado em 2021, em parceria com o Grupo Ageas Portugal. Abrange intérpretes, coreógrafos, cenógrafos, produtores, programadores, entre outros profissionais ligados a esta área, até 30 anos de idade. O júri da categoria Dança foi constituído por Ana Borralho, João Galante, Max Oliveira, Miguel Ramalho, Olga Roriz e Susana Otero.

Susana Otero, directora artística do Ballet Contemporâneo do Norte, não poupou elogios aos concorrentes desta edição “Maravilhosos. Foi uma decisão muito difícil”, afirmou. Sobre a vencedora da edição de 2023 sublinhou, “É uma intérprete excelente, de mérito, com uma plasticidade de movimento inacreditável e que depois também é criadora. Cria o seu próprio trabalho e a sua própria visão”.

E porque a noite prometia ser de magia, de família e amigos, o Circo de Natal do Coliseu Porto Ageas abriu para uma sessão exclusiva para Colaboradores, Parceiros e Convidados do Grupo Ageas Portugal. Este ano, o tradicional e histórico Circo - que já se encontra disponível para o público geral - regressa com uma história original criada por Gonçalo M. Tavares, com encenação de Nuno Cardoso e música original concebida por Alexandre Soares, três estreantes no circo.

Preservar a dança e as artes circenses

Teresa Thöbe, Responsável de Marca, Patrocínios e Parcerias do Grupo Ageas Portugal afirmou que “o Prémio Jovens Artistas Coliseu Porto Ageas consiste em dar visibilidade nacional a um jovem talento, neste caso na dança. O ano passado tivemos a primeira edição, na qual premiámos as artes circenses. Este ano foi a vez da dança. No fundo, pretende estimulá-los a desenvolver o seu percurso profissional dentro da área e sobretudo contribuir para que não desistam. É um prémio de sonhos e de concretizações de projectos que estes artistas possam ter e que de alguma forma possamos contribuir um pouco para que eles se realizem”.

Para o presidente do Coliseu Porto Ageas, “É um prémio que, pela própria natureza, procura criar alguns focos de visibilidade sobre gente, muitas vezes espécies endémicas deste país, que fazem coisas de coração aberto e que carecem dessa elevação de comunicação. Nós não modificamos o trabalho das pessoas, nós pomos um foco por cima desse bom trabalho. E jovens artistas da dança e do circo merecem esse reconhecimento. São duas artes muitas vezes pouco olhadas, pouco veiculadas e como tal, este prémio tem esta enorme capacidade de ligar o holofote sobre aqueles que mais têm-se distinguido e ainda assim, se calhar, poucos conhecem”.

Sobre a parceria de já meia década entre o Coliseu Porto Ageas e o Grupo Ageas Portugal, Miguel Guedes fez uma retrospectiva, “É um balanço extraordinário, mas é um balanço de continuidade, de projecção. Durante estes cinco anos, a associação ao Grupo Ageas Portugal permitiu que o Coliseu segurasse e voasse. É indiscutível a importância que esta parceria tem para o Coliseu, como fonte de estabilidade e capacidade de mudança e conexão artística, como aliás este prémio bem prova”.