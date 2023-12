Riquelme, o n.º 10 do povo, abateu o poder

Quando elegeu Javier Milei, a Argentina não sabia que teria política nas urnas do Boca Juniors. Contra o presidente, o dirigente mais titulado do clube e o maior goleador, vingou Riquelme, o n.º 10.

Há uma manchete sublime do The Sun, em 2013, que dizia “don’t cry for me argie cleaner”, usando a famosa canção para parodiar o serviço comunitário de limpeza de ruas que o futebolista argentino Carlos Tévez, o argie cleaner [limpador argentino] para o tablóide, foi obrigado a fazer em Inglaterra. Serve esta recordação jornalístico-futebolística para enquadrar o que se passou há algumas horas na Argentina.