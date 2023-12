Quase 45% dos portugueses já sofreram algum tipo de violência ao longo da vida

Mais de dois quintos dos portugueses, ou seja, 44,8% das pessoas, sofreram algum tipo de violência ao longo da vida, com o assédio persistente (stalking) a afectar 20,7% desse universo. A violência é assumida por quem tem mais escolaridade e é considerada comum quando é exercida por um parceiro em contexto de intimidade, mas nada comum quando se considera o assédio sexual no local de trabalho. Os dados constam do Inquérito sobre Segurança no Espaço Público e Privado e foram revelados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

