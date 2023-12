Sobre o ensino

Andreas Schleicher é um estatístico, alemão, chefe da Divisão e Coordenador do Programa Internacional de Avaliação de Alunos da OCDE. Este alemão reconhece o seguinte: “[Vivemos] num mundo que está mudando de forma célere e o que sabemos a nível de conhecimentos e aprendizagens não será suficiente para enfrentarmos os desafios do futuro.” Isto não é novidade para ninguém. Schleicher, contudo, não diz o que devemos fazer para enfrentarmos os ditos desafios do futuro. Também não diz que é nos ambientes em que existe disciplina e empenho que os alunos obtêm melhor aproveitamento e resultados escolares. Pelo contrário, nas escolas onde se descura a disciplina os resultados escolares são piores. Por isso, não nos admiremos que as crianças e jovens chinesas obtenham bons resultados nas suas escolas, porque lhes incutem princípios básicos de que, por exemplo, “não haverá nada mais honroso do que o trabalho” e nos centros educativos encontramos máximas como “O sacrifício é ouro” e os professores não se cansam de repetir que “Uma geração planta árvores e a outra desfruta da sua sombra”. Além do mais, a estas crianças e jovens chinesas também lhes é transmitida a ideia de que o professor representa a “autoridade do conhecimento”. Em Portugal também é mais ou menos assim. Indisciplina, nem vê-la. Por consequência, os nossos alunos são tão bons ou melhor do que os chineses. Alguém terá a ousadia de duvidar?

António Cândido Miguéis, Vila Real

O comboio parou duas vezes

No último podcast Sobre Carris analisaram-se alguns problemas da linha do Minho, recentemente electrificada, com resultados práticos que, aparentemente, ficaram aquém do desejável. Um dos participantes referiu que os cais de três apeadeiros ficaram apenas com 80 metros, obrigando o comboio a parar duas vezes no local quando, em dia de romaria, leva mais de três carruagens, originalidade que ficará na história. A ferrovia, como uma orquestra sinfónica ou um navio, é um sistema fechado e hierarquizado, com cultura e exigências próprias e a ideia peregrina de separar a via da exploração é avessa à sua especialíssima natureza. Em Portugal foi-se ainda mais longe: num arroubo de modernidade, fundiram-se as infra-estruturas rodo e ferroviária num mesmo organismo, o que teve, como resultado prático, igualar ambas as culturas, o que é um erro grave. O caso dos apeadeiros do Minho é um aviso sério à navegação.

Eduardo Zúquete, Lisboa

A bitola europeia em Portugal

Várias personalidades têm aparecido na televisão a defender que o anunciado comboio de alta velocidade deveria ser construído em bitola europeia para permitir a ligação à rede europeia de alta velocidade. Acontece que o comboio só ganha ao avião em viagens até três horas, o que se traduz em distâncias da ordem dos 900km. Por isso não resultou o serviço entre Madrid e Paris, e nem sequer entre Barcelona e a capital francesa. As únicas ligações de Espanha à “Europa” em comboios de alta velocidade são entre Barcelona e Marselha ou Lyon.

Portugal está assim fora da ligação à tal rede europeia de comboios de alta velocidade, pelo que não há qualquer utilidade em ter bitola europeia em Portugal. Já agora refira-se que o que vai ser construído não é uma linha de alta velocidade (velocidades superiores a 250km/h), mas uma linha de velocidade elevada (180 a 250km/h).

Carlos Anjos, Lisboa

Nem as igrejas escapam

​O ódio comanda as tropas israelitas e, por isso, nem as igrejas católicas de Gaza escapam à sua fúria aniquiladora. Está mais do que provado que Israel, apesar do ataque horroroso do Hamas, continua a agir de uma forma em total desacordo com o direito internacional. Não podemos continuar a perdoar tudo a Israel, porque os palestinianos e as suas crianças e jovens não podem estar condenadas, com a ajuda do mundo civilizado, à discriminação total no momento e no futuro. Os palestinianos, quer Israel queira ou não, têm direito a ter um Estado palestiniano, sendo o resto conversa.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora