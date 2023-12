Juízes recusam pedido de ex-chefe de gabinete de Trump para ser julgado num tribunal federal

Com a transferência do julgamento de um tribunal da Georgia para um tribunal federal, Mark Meadows poderia beneficiar de um perdão se Donald Trump fosse eleito Presidente dos EUA em 2024.

O antigo congressista norte-americano Mark Meadows, o último chefe de gabinete de Donald Trump na Casa Branca e réu no processo na Georgia em que o ex-Presidente dos Estados Unidos é acusado de tentativa de subversão da eleição de 2020, viu rejeitado um pedido para que o seu caso seja transferido dos tribunais estaduais para os federais.

Na qualidade de chefe de gabinete da Casa Branca, Meadows, de 64 anos, foi o principal responsável pela filtragem das comunicações entre Trump e os seus apoiantes no dia da invasão do Capitólio, a 6 de Janeiro de 2021.

Acusado por uma procuradora da Georgia, em Agosto, de tentativa de subversão dos resultados da eleição presidencial de 2020 naquele estado norte-americano, Meadows alega que só pode ser julgado num tribunal federal porque, segundo o seu entendimento, agiu sempre na qualidade de alto funcionário do Governo federal.

Além de poder beneficiar dessa protecção adicional se o seu processo fosse transferido para os tribunais federais, Meadows poderia também beneficiar de um perdão se Trump fosse eleito Presidente dos EUA em 2024, já que os poderes de perdão e de comutação de pena não se aplicam a processos e decisões dos tribunais estaduais.

A decisão, anunciada na noite de segunda-feira, foi tomada por um colectivo de três juízes do Tribunal da Relação do 11.º Circuito dos EUA, com sede em Atlanta e jurisdição sobre processos em tribunais da Georgia, Florida e Alabama. Os juízes confirmaram uma decisão de primeira instância e Meadows pode ainda recorrer para o Supremo Tribunal dos EUA.

Na decisão, escrita pelo juiz-presidente do tribunal da relação, William Pryor, os juízes dizem que a lei invocada por Meadows “não se aplica a antigos responsáveis federais”; e mesmo que um ex-chefe de gabinete da Casa Branca pudesse beneficiar dessa protecção legal, “a participação de Meadows numa alegada conspiração para subverter uma eleição presidencial não está relacionada com as suas responsabilidades oficiais”.

Dos 19 acusados no processo, quatro fizeram um acordo com a procuradora que deduziu a acusação, Fani Willis, e declararam-se culpados de acusações menos graves do que as iniciais. Os restantes 15 — incluindo Trump, Meadows e o advogado Rudolph Giuliani — declararam-se inocentes e vão ser julgados em conjunto numa data ainda a anunciar.

Num processo paralelo, de natureza civil, um tribunal federal de Washington obrigou Giuliani, na sexta-feira, a pagar 148 milhões de dólares (135 milhões de euros) a duas funcionárias eleitorais da Georgia que foram perseguidas e ameaçadas de morte durante meses, a partir de Dezembro de 2020, por apoiantes de Trump.