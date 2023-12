O Vinho Verde vai aquecer este Inverno

De diferentes Vinhos Verdes monocasta, como Alvarinho, Loureiro ou Avesso, a referências de diferentes parcelas ou terroirs, vinhas novas ou velhas, com estágio em barrica ou menos intervencionados, os Vinhos Verdes facilmente acompanham um menu inteiro, sendo, por isso, a companhia perfeita para este Natal. Sim, porque o Vinho Verde não se bebe só no Verão.

Seis factos que não sabe sobre Vinho Verde

O Vinho Verde é só vinho branco?

Quando falamos em Vinho Verde, falamos de uma Região demarcada e não de um estilo de vinho, a maioria das pessoas identificam o vinho como branco, mas não é bem assim. O Vinho Verde pode ser branco, tinto, rosado, espumante e, até, aguardente. Na verdade, se recuarmos alguns anos na sua história, percebemos que a maioria das referências produzidas na região eram feitas de uvas tintas, tendo-se, depois, alargado às outras variedades. Se faz parte do grupo de pessoas que não abdica do tinto no Inverno, tem muito para descobrir e para provar nesta área.​

O Vinho Verde deve estar sempre «bem geladinho»?

Vamos por partes: branco, tinto e rosé têm as suas especificidades e características únicas, e, por isso, têm também temperaturas de serviço ideais para cada um. A ideia de que o «Vinho Verde tem de estar sempre geladinho» é um dos mitos que os enólogos mais tentam desfazer, lembrando que quanto mais baixa for a sua temperatura, menos se sente a complexidade dos sabores e aromas no copo. Curiosamente, não é o branco, mas sim o espumante, aquele que se deve servir mais fresco, entre 6ºC e 8ºC. Para os restantes, tome nota das temperaturas recomendadas: brancos entre 8ºC e 10ºC; 10ºC a 12ºC para rosés, e entre 12ºC e 15ºC para tintos.

O Vinho Verde é um «exclusivo de Verão»?

Depois de esclarecidas as temperaturas ideais de serviço, seria um erro continuar a associar o Vinho Verde a uma «bebida de Verão». Se é verdade que os brancos, espumantes e rosados devem chegar ao copo refrescados, os tintos, por sua vez, dão-se melhor a uma temperatura mais elevada, mas tome atenção à "armadilha" da temperatura ambiente, que depende sempre da estação do ano.

Posso brindar com Espumante Verde na Passagem de Ano?

Não só pode, como deve. De entre os Espumantes Verdes, só tem de ter em conta as suas preferências: Bruto ou Doce, em função da sua concentração de açúcar? Jovem ou mais maduro, mediante o tempo de estágio em garrafa? Independentemente da escolha, conte com Espumantes com um perfil fresco e sabor complexo, perfeitos não só para o brinde que assinala a entrada no Ano Novo, mas também para acompanhar canapés e pratos de peixe e marisco - e alguns pratos de carne.​

Faz sentido harmonizar a Ceia de Natal com Vinho Verde?

Faz e é até recomendável que o faça, sobretudo se quer elevar a experiência do jantar a algo surpreendente. Nas entradas, fuja do Vinho Verde Branco e arrisque num Vinho Verde rosé jovem e frutado para realçar os primeiros entreténs de boca. No bacalhau, a companhia perfeita será sempre um Vinho Verde tinto, da casta Vinhão. A sua frescura e intensidade vão ainda bem com outros pratos de gastronomia regional, como assados de carnes vermelhas.

Nas sobremesas, quer seja para o tronco de Natal, para os sonhos ou para as filhós, já se sabe que há sempre espaço. Se quiser um contraste de sabores, opte por um espumante de Vinho Verde; se por outro lado, preferir realçar os sabores do que está a comer, porque não escolher uma aguardente vínica de Vinho Verde.

É verdade que os Vinhos Verdes têm um teor alcoólico mais moderado?

Este Natal, ofereça Vinho Verde Com a época natalícia à porta, é altura de tratar dos presentes e surpreender quem mais gosta. Não sabe o que oferecer aquele amigo que sabe tudo sobre tudo e que se diz um especialista em vinho? Uma Aguardente Vínica envelhecida em casco, surpreendentemente complexa e suave, pode ser a solução. E para a tia que gosta de receber as visitas com um bom vinho, um Verde Rosé será sempre uma boa escolha.

O universo dos Vinhos Verdes é fascinante e está dividido em dois segmentos distinto, cada um oferecendo uma jornada sensorial única. Existe o segmento jovem, onde se encontram os vinhos mais clássicos, com teor alcoólico delicadamente menor, com cor citrina ou palha e aromas ricos, frutados e florais dependendo das castas que lhes dão origem. Na boca são harmoniosos e refrescantes.

O segmento de Vinhos Verdes mais estruturados, mostra uma dimensão onde a intensidade, a complexidade e a mineralidade se tornam protagonistas. Estes vinhos, robustos e enigmáticos, elevam a experiência a patamares mais ousados. Com teor alcoólico mais pronunciado, revelam camadas profundas de sabor, desafiando os limites da percepção sensorial.

Em resumo, os Vinhos Verdes são mais do que uma simples bebida; são histórias contadas em cada gota, uma celebração da diversidade que a vinicultura pode oferecer. Entregue-se a esse mundo de nuances e descubra a riqueza que os Vinhos Verdes têm a oferecer, seja na leveza do jovem ou na intensidade do estruturado.