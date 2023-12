Smog raro deixa Sydney como Nova Deli. Incêndios preocupam Austrália

Incêndios na Austália deixam a qualidade do ar em Sydney temporariamente similar à de Nova Deli, uma das capitais mais populosas (e poluídas) do mundo.

A qualidade do ar em Sidney desceu a pique nesta terça-feira para níveis que ficam ao nível dos piores do mundo, uma vez que o fumo dos incêndios florestais no norte da Austrália cobriu a cidade portuária, deixando grandes áreas da metrópole com índices semelhantes aos de Nova Deli, uma das capitais mais populosas (e poluídas) do mundo.

Embora o smog seja raro em Sydney, mais conhecida pelas suas praias e céu azul, as nuvens cinzentas pairavam sobre a icónica Opera House e a Harbour Bridge, com fumo visível no ar.

O índice de qualidade do ar atingiu o valor de 161 nas áreas a norte do centro da cidade depois das 17h (6h na hora de Lisboa), atingindo um nível em que as pessoas são aconselhadas a evitar exercícios prolongados ao ar livre. Na capital indiana, os valores do índice de poluição do ar variam entre 74 e 225.

Mas poderá haver alívio à vista em Sydney, com o Serviço de Incêndios Rurais (RFS, na sigla em inglês) a dizer que os ventos do sul deverão começar a dissipar o smog ao fim da tarde.

O fumo foi arrastado centenas de quilómetros para sul a partir de incêndios que queimaram cerca de 136.000 hectares, uma área quase do tamanho da Grande Londres, disse o RFS.

As autoridades alertaram para uma temporada de incêndios florestais de risco elevado na Austrália neste Verão, após duas temporadas tranquilas, em comparação com os incêndios do "Verão Negro" de 2019-2020 que destruíram uma área do tamanho da Turquia e mataram 33 pessoas.

A empresa de energia Santos suspendeu os trabalhos de um projecto de gás a noroeste de Sidney por causa de um enorme incêndio florestal que ficou fora de controlo na floresta de Pilliga, a sul de Narrabri, uma cidade que fica a cerca de 420 km de distância.

"Os incêndios em Pilliga são motivo de enorme preocupação", afirmou um porta-voz da empresa num comunicado. "Embora não haja risco para as nossas instalações, ou por causa delas, encerrámos as nossas operações por enquanto."