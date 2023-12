“Prometo uma TAP em cada esquina”: campanha da IL contra o PS começou e vai circular por Lisboa

Pelas 10h30, uma carrinha com propaganda da IL parou à porta da sede do PS, no largo do Rato, em Lisboa. “Prometo uma TAP em cada esquina” e “Prometo gerir o orçamento por WhatsApp”, lia-se.

Logo após a vitória de Pedro Nuno Santos nas eleições directas do Partido Socialista (PS), a Iniciativa Liberal (IL) entrou em modo campanha. À porta da sede dos socialistas, no largo do Rato, em Lisboa, foi colocado a meio da manhã uma carrinha que transportava um cartaz com duas faces e em tom irónico.

No sábado, Pedro Nuno Santos venceu as eleições e tornou-se o novo líder do PS, sucedendo a António Costa. Durante a manhã desta segunda-feira, os liberais quiseram presentear os socialistas, apresentando uma carrinha com um cartaz de duas faces à porta da sede nacional. A carrinha chegou ao largo do Rato pelas 10h30 e, segundo avançou a IL ao PÚBLICO, “os socialistas abriram a janela e ficaram a vê-la”.

Nas duas faces que compõem esta publicidade surge a cara de Pedro Nuno Santos, novo secretário-geral do PS, e duas frases distintas: “Prometo uma TAP em cada esquina” e “Prometo gerir o orçamento por WhatsApp”. As frases dizem respeito à gestão da Transportadora Aérea Portuguesa e à autorização da indemnização de Alexandra Reis, por WhatsApp, que levou a que Pedro Nuno apresentasse a sua demissão.

Foto Daniel Rocha

Ao que o PÚBLICO apurou, o responsável pela execução desta iniciativa terá sido o fundador da agência Mosca, Manuel Soares Oliveira. Contactado pelo PÚBLICO, o publicista recusou-se a confirmar, garantindo apenas que “esta foi uma das primeiras acções [de campanha]”. “Vamos ter uma campanha animada, temos de combater o socialismo”, acrescentou.

De acordo com a IL, a carrinha estará na sua posse durante toda a segunda-feira. Pelas 12h ainda se encontrava à porta da sede do PS, mas o plano é que dê “umas voltas pela cidade”. Ao PÚBLICO, os liberais confirmaram que a carrinha vai ainda passar pelo Chiado, não tendo especificado mais zonas.