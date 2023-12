Pedro Nuno Santos: cognome “fazedor” e ideologia na gaveta

Pedro Nuno Santos foi eleito secretário-geral do Partido Socialista e aparece na posição de fazedor. Com a conquista do centro no horizonte, o líder dos socialistas apresenta-se como um "fazedor" com experiência política, mas será que chega? E o que fará Pedro Nuno com o legado de António Costa? Em análise neste episódio do Soundbite.

