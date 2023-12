Discurso anti-imigração de Trump sobre “pureza do sangue” comparado a Hitler

Estimulado por uma série de sondagens que o deixam fora do alcance dos seus rivais no Partido Republicano e ligeiramente à frente de Joe Biden na corrida à Casa Branca, Donald Trump tem apostado numa radicalização cada vez mais acentuada do seu discurso anti-imigração. No último fim-de-semana, durante um comício no estado do New Hampshire, o texto do ex-Presidente dos Estados Unidos chegou mesmo a suscitar comparações com passagens do manifesto de Adolf Hitler, Mein Kampf (A Minha Luta).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt