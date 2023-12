Depois do chumbo de obras no Coliseu por municípios da AMP, Moreira diz que só apoiará obras que interessem ao Porto

Daqui para a frente, deliberações do conselho metropolitano que envolvam a “parte financeira” e que dependam do município do Porto só não serão chumbadas pelos representantes desta câmara se interessarem ao município. Esta é a moeda de troca que Rui Moreira tem para entregar às autarquias da Área Metropolitana do Porto (AMP), que na sexta-feira passada, em reunião do conselho metropolitano, não aprovaram o avanço das obras no Coliseu do Porto ao não concordarem com a cedência da sua parte relativamente ao financiamento comunitário necessário para a empreitada, como tinha sido dado como garantido há cerca de dois meses pelo presidente da AMP, Eduardo Vítor Rodrigues.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt