Personagens secundárias, como o príncipe Harry, exalam despreocupação, enquanto Kate Middleton capta a atenção do príncipe William com um vestido transparente.

Não vale a pena estar com rodeios: The Crown é uma série de fantasia muito menos interessante sem a princesa Diana por perto. Nos últimos seis episódios da série, que foi lançada na quinta-feira na Netflix, desapareceram as calças compridas e finas de Diana e as golas altas sem mangas, e é difícil não sentir a falta delas. Quando um dos grandes ícones da moda do século XX entra no enredo e depois sai abruptamente, é difícil não sentir e ver a sua ausência.