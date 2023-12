Actor Jonathan Majors considerado culpado de agredir ex-namorada em Nova Iorque

O actor Jonathan Majors foi, esta segunda-feira, considerado culpado de agressão e assédio à sua ex-namorada, após um julgamento de duas semanas que deixou em suspenso a carreira do norte-americano escalado para ser protagonista em filmes do universo Marvel. Majors foi ainda absolvido de uma acusação de agressão e assédio agravado, noticiou a agência Associated Press (AP).

A situação que resultou neste processo entre o actor de Creed III e a sua namorada, Grace Jabbari, ocorreu numa noite de Março e começou no banco de trás de um carro com motorista e estendeu-se às ruas de Manhattan. Jabbari, uma dançarina britânica de 30 anos, acusou Majors de um ataque dentro do veículo que a deixou com dores excruciantes e acusou o actor de a atingir na cabeça com a mão aberta, de torcer o seu braço atrás das costas e de apertar o seu dedo médio até o fracturar.

Os advogados de Majors acusaram Jabbari de ser a agressora, alegando que a britânica ficou com ciúmes depois de ler uma mensagem no telemóvel do actor enviada por outra mulher. Disseram ainda que Jabbari espalhou uma história fantasiada para afectar a carreira do actor, que estava apenas a tentar recuperar o seu telefone e fugir em segurança.

Pouco depois do veredicto, um porta-voz da Marvel Studios anunciou que o actor tinha sido dispensado de futuros projectos. Majors interpretava um vilão chamado "Kang, o Conquistador" no filme do Homem Formiga e a Vespa: Quantumania, e interpretaria um papel de destaque no filme Avengers: Dinastia de Kang, em 2026.

Ao longo do julgamento Majors foi acusado de ter um “padrão cruel e manipulador” de abuso, com os procuradores a partilharem mensagens que mostravam o actor a implorar a Jabbari para não procurar tratamento hospitalar devido a um ferimento na cabeça.

Uma das mensagens alertava: “Isso pode levar a uma investigação, mesmo que mintas e eles suspeitem de algo”. Os advogados de Majors argumentaram que Jabbari gravou premeditadamente o namorado como parte da sua conspiração para destruir a carreira do actor.

Nas alegações finais, a procuradora Kelli Galaway frisou que Majors estava a seguir uma narrativa utilizada pelos abusadores para reverter a situação, classificando as suas vítimas como agressoras.