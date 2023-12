Os dias de Natal trazem um presente antecipado: temperaturas mínimas vão subir

O frio que se tem feito sentir em Portugal continental vai dar “tréguas” a partir de quarta-feira, 20 de Dezembro. Uma ligeira alteração temporária da situação meteorológica traz de volta a chuva a todo o território continental. “A subida mais significativa será na temperatura mínima que, de facto, está muito baixa, fora do normal para a época do ano”, explica ao PÚBLICO Patrícia Marques, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A ligeira subida dos termómetros, com a presença de chuva, deve-se a uma “superfície frontal fria”. A partir de quarta-feira, as temperaturas no interior deixam de marcar graus negativos. Os distritos de Vila Real, Bragança, Guarda e Viseu deixam, assim, de estar sob alerta amarelo. No interior Norte, as mínimas não ultrapassam os 3ºC. O “acentuado arrefecimento nocturno” é a causa para o desconforto térmico dos últimos dias, refere a meteorologista do IPMA. O sol e o céu limpo durante o dia contrastam com as baixas temperaturas mínimas que se fazem sentir durante a noite.

Já a noite de consoada vai trazer um presente agridoce às regiões do Norte e Centro do país: apesar da ligeira subida das temperaturas mínimas, existe a probabilidade de ocorrência de precipitação, ainda que baixa. No Sul, o cenário é diferente e a previsão não aponta para a existência de aguaceiros.

No interior, as temperaturas natalícias continuam a rondar os 0 graus, como nos distritos de Bragança, Vila Real e Guarda. As temperaturas máximas não vão passar além dos 15ºC ou 16ºC em todo o território nacional.

As condições climatéricas não são propícias à neve. No entanto, está prevista para esta quinta-feira a formação de gelo em algumas zonas do interior do país, como Guarda, Vila Real e Bragança, ainda que temporariamente. No Alentejo, existe a possibilidade de formação de geada.

Texto editado por Ana Maria Henriques