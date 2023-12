O valor da liberdade

A vida é demasiado bela para a não vivermos em liberdade. Não em devassidão ou libertinagem sem responsabilidade. A liberdade trouxe-nos a democracia que, de tão tolerante, dá guarida aos seus opositores. A liberdade é o valor estimado da democracia. Que importa viver sem liberdade? Vive e deixa viver cada um na sua individualidade. A liberdade é uma flor que tem de ser regada e cuidada. As novas gerações já nasceram em liberdade e farão tudo para que não haja retorno. Por amor à liberdade muitos viram o terror das cadeias, da tortura e da morte, a esses a nossa sincera homenagem. Num momento em que os extremismos brotam como cogumelos nunca é demais enaltecer o valor da liberdade contra a ditadura e o despotismo. A liberdade é tão necessária ao ser humano como o ar que respira. Com a liberdade, cada um pode crescer, ser, fazer e ter tudo o que lhe convém. A liberdade é o sustento da democracia. Viver sem liberdade é viver acorrentado às ideias e suposições dos tiranos. Questionar os dogmas, as ideologias e a autoridade exterior daquilo que achamos como certo é uma boa postura.

José Oliveira Mendes, Portalegre

Ainda o 1.º de Dezembro

As comemorações do 1.º de Dezembro (de 1640) nos Restauradores ocorreu, neste ano de 2023, como é hábito, com as declarações oficiais da praxe e a presença de altas individualidades do Estado. Mas... algo de novo ocorreu. Para além da habitual deposição da coroa de flores no monumento pelo Grupo dos Amigos de Olivença, vários manifestantes com cartazes associaram-se a estes últimos, cartazes esses em grande número e todos a reclamar uma solução para a questão de Olivença, perante alguma surpresa dos presentes e mesmo de oradores. As entidades oficiais olharam o ajuntamento, e algumas não pareceram notá-los, enquanto outros os olhavam e um se aproximava brevemente. Tratou-se de uma manifestação legítima e apartidária, em que qualquer juízo depende da opinião de cada cidadão.

O que foi interessante foi a reacção das televisões. Enquanto a SIC mostrava imagens e comentava que "há quem nunca perca a esperança", a TVI mostrava só as imagens e a CMTV, correctamente, lembrava que "Portugal não reconhece a administração espanhola em Olivença", e a RTP mostrou os mesmos manifestantes de forma a não se ver qualquer cartaz, como simples assistentes da multidão, e nada comentando.

Curiosa esta última forma de censura, a fazer lembrar outros tempos de triste memória, contrariando em tudo as esperanças do deputado socialista Sérgio Sousa Pinto, aquando do lançamento de um livro reivindicativo oficial sobre Olivença na Biblioteca da Assembleia da República a 19 de Julho, e que apelava a que a questão de Olivença fosse livremente abordada, sem mais tabus nem conotações políticas.

Carlos Luna, Estremoz

Sem-abrigo

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa prometeu por volta de 2017 acabar com os sem-abrigo até 2021. Hoje temos um crescimento abissal de pessoas nestas condições. Agora vem o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, prometer um grande investimento com o mesmo objectivo. Os principais factores que contribuem para esta situação são o desemprego, os salários baixos, o elevado custo da habitação e as dependências. Sendo conhecidas estas causas, porque não se atacam? Seria muito mais vantajoso para os próprios e para a sociedade. Sabemos que o desemprego está em mínimos históricos, apesar disso há muita gente empregada a viver na rua, em tendas e em abrigos cedidos pelas autoridades. Perante isto não seria mais vantajoso atacar estes problemas com o controlo dos preços do acesso à habitação, o envio destas pessoas para tratamento das dependências ou especialmente pelo aumento dos salários.

Noto que qualquer destas autoridades tem limitações para resolver este problema que está na dependência do Governo. Perante isto, pergunto, porque não remetem a solução destes problemas para quem de direito, o Governo central?

Mário Pires Miguel, Reboleira

Barafundas a mais

António Costa demitiu-se e iniciou já a campanha eleitoral com a habitual tentativa de desacreditação de opositores, dizendo que nos Açores reina a “barafunda” na coligação “que não chegou a governar 3 anos”. Felizmente no continente não há barafunda nenhuma num governo de maioria, com dinheiro da UE como não há memória e que não chegou a governar 2 anos. Nem na Saúde, com cerca de 1,7 milhões de pessoas sem médico, urgências abertas sabe-se lá quando, serviços depauperados, profissionais a abandonar o SNS. Nem na Educação, com professores sempre em grave e desmotivados e os piores resultados na avaliação dos conhecimentos. Nem nas indecisões e más decisões em relação a dossiers como a TAP, novo aeroporto, ferrovia. Também na Habitação, com leis e revisão de leis absurdas e contraditórias, sem solução para quem precisa de casa. Nem no combate à pobreza, não só dos desempregados e sem abrigo, mas também de quem tem salários de miséria.

Isabel Ribeiro, Lisboa