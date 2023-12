A difícil arte de não ofender os outros

Parece um cenário de guerra, onde há corpos envoltos em panos brancos. A Zara pensou numa campanha para uma colecção que é vendida com preços mais altos porque mais exclusiva, e o cenário é o de um ateliê de um artista, com caixas abertas, modelos de gesso e, claro, a manequim em carne e osso que veste o que se quer vender. Tudo foi feito em Setembro, garante a chancela do grupo espanhol Inditex.

A campanha foi lançada no dia 7 deste mês, e os alarmes disparam nas redes sociais, associando os modelos de gesso envoltos em panos aos corpos de milhares e milhares de palestinianos, adultos e crianças, envoltos também em panos brancos. Há até quem veja, num pedaço de parede partida, o mapa da Faixa de Gaza. Os internautas, sobretudo os do mundo árabe, apelam ao boicote à marca. Há pequenos protestos — no Porto, a loja da rua de Santa Catarina foi pintada de vermelho. A Zara retira a campanha, lamentando a associação e garantindo que nada tem a ver. Afinal a campanha foi idealizada e concretizada no Verão, antes de o Hamas atacar Israel e de este reagir de maneira tão desproporcional.

Sim, de acordo. Mas, antes do lançamento da campanha, não houve quem voltasse a olhar para ela e pensasse "será que vamos ofender alguém?". Sim, porque este pensamento tem de existir em tudo o que se faz, seja a nível pessoal, seja profissional. Não somos livres, perguntará o leitor. Somos, mas a liberdade chega com responsabilidade, com respeito pelo outro, com respeito por nós próprios. "Faz tudo como se alguém te contemplasse", dizia Epicuro.

Há áreas que espelham a sociedade, mas que também são vistas como exemplo. A moda é uma delas. A moda contribuiu para que a sociedade normalizasse a diferença e a diversidade. Vejam-se as campanhas de Oliviero Toscani, da Benetton, nos anos 1990, quantos tabus deitaram por terra. Nem todos os criativos têm de ser provocadores e tirarem-nos da nossa área de conforto como Toscani, mas todos têm de ser humanos, de terem os pés na terra.

Não sabemos se o boicote anunciado à Zara terá efeitos nas suas vendas. Para já, os números conhecidos são anteriores à campanha e a marca está, aparentemente, de boa saúde. Melhor que a sueca H&M. É esta que parece estar a sofrer mais com a gigante chinesa Shein. Escreve a Reuters: "De Novembro de 2022 a Novembro de 2023, a Zara e a H&M trouxeram, respectivamente, 40 mil e 23 mil novos artigos para o mercado dos EUA. No mesmo período, a Shein introduziu 1,5 milhões." Estão a ver o impacto ambiental destes números? Desde a produção de roupa, na China, à sua chegada a outro continente?

Foi em Março que Marta Ortega, a líder da Zara, fez questão de afirmar que esta não é fast fashion, procurando distanciar-se de marcas como a H&M ou a Primark e, claro, a Shein. E os analistas de mercados confirmam. Sim, em 2024, ano em que as previsões não são muito famosas para a indústria da moda, a Zara poderá continuar a crescer porque é comprada por um cliente que já não é o da fast fashion, o cliente com pouco dinheiro e pouca consciência ambiental. Por seu lado, a H&M quer fazer o mesmo e a recente parceria com a Paco Rabanne, mostra que o caminho é em direcção ao luxo.

Aliás, os ricos são os que não sentem as crises económicas, por isso, são esses que mantêm o poder de compra e é a esses que as marcas querem dar resposta, conforme adianta o The State of Fashion 2024, o relatório da The Business of Fashion e da McKinsey & Company, que faz o retrato da indústria da moda e revela preocupações com as vendas, mas também com o futuro do planeta.

Portanto, ao comum dos mortais, os que não são ricos e que sentem a crise e a inflação, o conselho é que consuma com contenção e sabedoria. Eu sei, a época, as luzes, as decorações e as montras, tudo grita "compra, compra, compra", mas temos de ser fortes e racionais. Com 13 pares de calças no roupeiro, preciso de mais um? Por que não usar aquele casaco que comprei há 15 anos? Tenho a certeza que o Quebra-Nozes fica bem à porta de casa? (Sei quem é o Quebra-Nozes? Que tem este soldadinho a ver com a tradição natalícia portuguesa?)

Não somos só nós que acumulamos tralha, os nossos filhos também herdam este defeito. A jornalista Caitlin Gibson escreve na primeira pessoa e dá conta do sem número de brinquedos que existem lá por casa e da dificuldade que é fazer uma limpeza e selecção, mas deixa alguns conselhos. Por exemplo, esta é uma boa altura para doar — jogos e brinquedos que não estejam estragados (se não são bons para os nossos, também não são bons para os outros). Os jornalistas Lindsey Bever e Kelyn Soong ouviram médicos das urgências pediátricas e reuniram os brinquedos que não devemos dar às nossas crianças (e às dos outros), sob pena de irem parar ao hospital.

Os livros são sempre um bom presente. A Rita Pimenta reuniu cinco títulos em que o tema comum é a família; e, neste sábado, propõe um livro em que se junta o Natal e o 25 de Abril. Mas, todos os sábados, há novas propostas, espreite! Ainda debaixo do chapéu da família, o Mário Lopes, propõe música e a Sílvia Pereira, séries. Todas as semanas, a Cláudia Alpendre Marques reúne actividades para fazer em família.

Em vez da lição do consumo, esta é uma época em que há tantas outras lições mais importantes para partilhar. A professora Inês Ferraz escreve: "É fundamental que os nossos filhos entendam que o verdadeiro sentido do Natal se resume à união, às vivências e tradições em família e ao espírito de solidariedade."

Boa semana!