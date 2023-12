Conceição elogiou Amorim e Amorim elogiou Conceição

Não começou mal o “clássico” fora das quatro linhas. Sérgio Conceição e Rúben Amorim falaram do Sporting-FC Porto desta segunda-feira, em Alvalade, sempre em termos muito elogiosos em relação ao adversário. Conceição referiu-se aos “leões como uma equipa “forte e que compete sempre a alto nível”, Amorim destacou a “mentalidade competitiva” dos “dragões” e referiu que está a tentar fazer o mesmo no Sporting.

“O Sporting é muitíssimo equilibrado em todos os aspectos e em todos os momentos, um Sporting forte que compete sempre a alto nível. Estamos à espera de um Sporting competente, muito competitivo, com uma ou outra variante no seu jogo, mas isso faz parte da estratégia”, analisou Conceição, desvalorizando o historia recente do “clássico” favorável aos portistas: “O Rúben está a fazer coisas diferentes. Os jogadores também são diferentes. As equipas técnicas também vão evoluindo. Este jogo vai ter a sua história, que será com certeza diferente dos outros todos. É dessa forma que trabalhamos, o futebol é esse recomeçar constante.”

Amorim, por seu lado, destacou o papel de Conceição na construção de um FC Porto com uma mentalidade forte. “O FC Porto tem tido uma mentalidade forte ao longo dos anos, o Sérgio Conceição consegue sempre implantar esse tipo de dinâmica. Eles têm sido mais competentes na forma como jogam dos que nós na forma que jogamos, temos de ser melhores e ter essa mentalidade. Isso é algo que demora a construir, é uma capacidade em que ainda não estamos ao mesmo nível”, frisou o técnico “leonino”.

Este será um “clássico” em que o primeiro lugar será de quem ganhar. Conceição reconhece a importância de vencer um adversário directo, mas diz que não decide nada: “Costumo dizer que vale seis pontos, três que ganhamos e três que não deixamos ganhar. Mas também tenho consciência que não é à 14.ª jornada que se decidem campeonatos.”

Para Amorim, será mais uma oportunidade para ganhar um “clássico”, algo que já não acontece há algum tempo: “É preciso mais do que ganhar amanhã, mas muito mais. Se o jogo com o Benfica tivesse acabado aos 93 minutos, não estaríamos aqui a dizer que o Sporting não tem estofo de campeão. O FC Porto tem sido mais forte e mais preciso nos detalhes, queremos mudar isso já neste jogo.”