Trabalhadores da Global Media aprovam protesto conjunto

Trabalhadores de publicações como o JN, DN e TSF vão denunciar junto da Autoridade para as Condições do Trabalho falta de pagamento do subsídio de Natal.

Os sindicatos que representam os trabalhadores do Global Media Group (GMG), que pretende rescindir com 150 a 200 pessoas, aprovaram um protesto conjunto para mostrar o seu "enorme descontentamento".

"O protesto, em modelo e data a definir com os representantes dos trabalhadores o mais breve possível, é uma forma de dar voz ao enorme descontentamento dos trabalhadores do GMG", referiu este sábado o Sindicato dos Jornalistas (SJ), num comunicado em que deu conta da decisão tomada com o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Norte (SITE-Norte) e o Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações e Comunicação Audiovisual (STT).

O objectivo dos trabalhadores é dar à empresa "um sinal muito forte de que estão em desacordo com a intenção de despedir trabalhadores, enquanto se contratam assessores, consultores e directores para os corredores das torres de Lisboa".

No mesmo comunicado, "os sindicatos revelaram que vão apresentar, na segunda-feira, participações junto da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), a alertar para a falta de pagamento do subsídio de Natal, cujo prazo terminou na sexta-feira, dia 15", realçando o SJ que, "no caso dos jornalistas, o GMG está em mora desde o dia 7, à luz do estipulado no [Contrato Colectivo de Trabalho]".

No dia 6 de Dezembro, em comunicado interno, o GMG avançou que iria negociar "com carácter de urgência" rescisões com 150 a 200 trabalhadores e avançar com uma reestruturação que diz ser necessária para evitar "a mais do que previsível falência do grupo".

Na sequência do processo de reestruturação, as direcções do JN, TSF, O Jogo e Dinheiro Vivo apresentaram esta semana a sua demissão.

"Tendo em conta o descontentamento que tem vindo a ser manifestado, a revolta dos trabalhadores com o atraso no salário e com a falta do pagamento do Subsídio de Natal, os sindicatos reuniram-se este sábado e concluíram que uma jornada de luta conjunta é a melhor forma de dar expressão ao descontentamento com a actuação da Comissão Executiva nomeada em Setembro pelo accionista World Opportunity Fund", resumiu o SJ.