Lembrei-me da minha mãe na nossa casa em São Pedro do Estoril, e da regra que ela dizia ser a regra número um, apesar de ser esse o número de todas as regras que ela inventava.

Há tantas coisas que me fazem lembrar a minha mãe, Diana, que começo a pensar que sou eu que faço com que as coisas me lembrem a minha mãe.