A Hungria na UE

Mais um dia triste. A UE suspendeu há meses a atribuição de fundos europeus à Hungria por motivos bem profundos: o desrespeito de princípios de um Estado de direito democrático por parte da Hungria. O que faz Viktor Orbán ? Não perde uma oportunidade de chantagear a UE, acenando com o seu direito de veto. E o que faz a UE? Cede. Agora dá-lhe 10.000 milhões a troco de ele não se opor ao pacote de ajuda da UE à Ucrânia. Mas o sr. Orbán vai ter muito mais oportunidades de acenar com o seu veto noutras decisões... e lá vão mais 10.000 milhões para cada “cedência” de Orbán. Em breve vai ter o dinheiro todo que quer, sem mexer um dedo nas suas leis antidemocráticas.

Quando é que a UE mostra a porta da rua à Hungria? Não é com os amigos de Putin que se constrói uma “união” europeia.

Fernando Vieira, Lisboa

Um PÚBLICO apressado...

À hora em que, nos quiosques, os jornais são procurados, o PÚBLICO apresenta la une do dia 15 de Dezembro com o título “Entrada da Ucrânia na União Europeia com luz verde para iniciar negociações”! Mais avisados, ou simplesmente ocupados com outros temas, os restantes matutinos escaparam a esta escorregadela. É verdade que o PÚBLICO não foi o único a falhar. Outros também bem experientes nestas andanças caíram na esparrela. Zelensky proclamava vitória. Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, apresentava-se impante com o seu “truque” de sugerir que o primeiro-ministro húngaro abandonasse a reunião para que os restantes 26 pudessem votar, sem oposição, a abertura de negociações para adesão da Ucrânia. Até o nosso António Costa, por hábito bem prudente nas decisões que toma, apresentava um sorriso de vitória pela esperteza do abandono de Viktor Orbán. Só que, logo pela manhã, as televisões anunciavam, com abundância, que as negociações haviam falhado.

Não houvera acordo, tudo ficava adiado para Janeiro de 2024! A reunião dos 27 da UE não tinha terminado. Prolongar-se-ia pela noite dentro. Havia que contar com as resoluções de última hora. Aliás, um hábito da UE. Orbán, firme nas suas posições pró-russas, deu o dito por não dito, não apoiando a verba destinada à Ucrânia e pôs os restantes 26 países a falar sozinhos. E, contudo, não me parece difícil ter-se sido prudente neste caso. São sobejamente conhecidas as posições de Orbán, muito próximas da de Moscovo, para quem a adesão da Ucrânia à UE é um problema. As reuniões do Conselho da Europa são, frequentemente, palco de mudanças súbitas. Tudo apontava para que se fosse prudente. Os dirigentes da UE embandeiraram em arco cedo de mais. E o PÚBLICO andou também demasiado depressa, quando ainda não terminara a reunião que se prolongou pela noite fora, com as consequências que se conhecem.

José Carlos Almeida, Aveiro

Clareza eleitoral

Os traços de carácter do ser humano definem-se pelas convicções que defende, e não pela mudança de opiniões que decorre de interesses pessoais na ocupação de lugares cimeiros, em que o mesmo é capaz de fazer promessas que não estão de acordo com o que defende, ou não sabe se pode cumprir.

Na campanha eleitoral a que assistimos, os candidatos desdobram-se em deslocações, encontros, em promessas, e também em discursos muitas vezes contraditórios, esquecendo-se que existem pessoas atentas e que, a menos que a memória das mesmas seja curta, irão fazer o seu julgamento nas urnas.

Quando em campanha eleitoral, os candidatos argumentam que vão subir o rendimento dos cidadãos, através do aumento do valor das pensões e dos salários. Era importante para a credibilidade da política que quem faz este tipo de promessas esclarecesse a opinião pública sobre a forma como o vai fazer, sem esquecer que a motivação para quem trabalha advém de melhores salários, torna o país mais produtivo e poderá ser uma das formas de reduzir a subsiodependência.

Américo Lourenço, Sines

M(ini)stério resolvido

Na minha qualidade de reformado vou frequentemente ao café, de manhã, onde me encontro com vários amigos de longa data e, entre uma bica e outra, comentam-se os temas do dia. Já tenho ouvido a alguns desses amigos a frase “Eles não se fazem, não se fazem, mas aparecem feitos” e nunca tinha percebido muito bem o que aquilo significava, mas também nunca ninguém me o explicou. Finalmente compreendi o que queriam dizer – falavam dos telefonemas da Secretaria de Estado do Ministério da Saúde para o Hospital de Santa Maria. Está tudo explicado!

Jorge Mónica, Parede