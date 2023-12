De Rio Maior a Vigo há Natal para vários gostos

Parece que este ano toda a gente decidiu ir a Vigo. Nos dois primeiros fins-de-semana de Dezembro, então, foi uma enchente: aproveitando os feriados e os consequentes fins-de-semana prolongados, milhares de portugueses cruzaram a fronteira em direcção à Galiza. Mas, afinal, o que é que o Natal em Vigo tem?

Luzes, sobretudo, responde a Andreia Marques Pereira, que por lá andou na companhia do Nelson Garrido. Conta-nos hoje que "há quem viaje para visitar mercados de Natal, mas em Vigo o mercado é apenas um detalhe". "O que conta é a árvore, as instalações, os arcos, as grinaldas – tudo com luzes. Muitas: são 11,5 milhões." Tantas que uma moradora no centro histórico graceja: "Quase tenho que usar óculos de sol em casa."

Foi em 2018 que o presidente da câmara local decidiu tornar o Natal em Vigo um acontecimento. Parece que conseguiu: seis anos depois, a cidade galega é "uma extravagância natalícia". Ora confira.

Já em Rio Maior o Natal é mais autêntico. A aldeia de Marinhas do Sal decidiu pegar no seu elemento identitário e criar um cenário natalício único. As pequenas casas de madeira, outrora usadas para guardar sal, ganham ainda mais cor e luz. E os presépios de sal são apenas um dos atractivos da época. A Maria José Santana conta tudo aqui.

Bom fim-de-semana, boas fugas e boas festas!